Per Goi e compagni è la seconda trasferta consecutiva, attesi nell’anticipo della decima giornata d’andata del campionato in programma al PalaMaiata di Vibo Valentia, alle 20, in un match con qualche ex

Ultima trasferta di campionato al sud per la Consar Rcm, impegnata nel campionato di volley maschile di serie A2. Nella serata di oggi, sabato 3 dicembre, nel match valido per l’anticipo della decima giornata d’andata, la squadra di Bonitta è attesa al PalaMaiata di Vibo Valentia, alle 20, dalla Callipo, capolista del campionato, nella sfida tra le due formazioni che hanno lasciato la Superlega al termine della scorsa annata. Il sogno proibito della formazione ravennate è centrare il tris di successi, dopo avere sbancato Castellana grotte e Villa d’Agri, tana della Cava del sole Lagonegro.

La Callipo è reduce dallo stop forzato nell’ultimo turno a causa di alcuni elementi del gruppo della prima squadra risultati positivi al Covid-19, prima del quale erano arrivate due sconfitte di fila in trasferta a Cuneo e a Porto Viro. La Consar Rcm, invece, è uscita battuta dalla sfida con Cantù, che ha interrotto una serie di tre successi di fila. Sul parquet di Vibo Valentia, Goi e compagni cercheranno di mettere in campo, con una continuità maggiore, gli aspetti positivi emersi nel match perso contro Cantù e analizzati, serenamente, in settimana.

Non mancano gli ex in questa partita, dato che, in casa calabrese, figurano Orduna e Buchegger, compagni di squadra anche a Ravenna nella stagione 2017/2018; mentre, tra i romagnoli, torneranno a Vibo sia Simone Orto, dopo aver militato, nello scorso anno, nella formazione giovanile della Tonno Callipo, che ha disputato il torneo di serie B ed under 19, conquistando il titolo regionale, sia Francesco Guarnieri, negli ultimi due anni assistente di coach Baldovin.

In merito al match in programma stasera, al PalaMaiata di Vibo Valentia, alle 20, tra i padroni di casa e la Consar Rcm, si è espresso Marco Bonitta, coach dei giallorossi, con le seguenti parole: “Ci attende una sfida molto complessa contro una squadra che, anche se ha avuto alcuni passaggi a vuoto, è comunque prima in classifica e non nasconde le sue ambizioni. Le sue due sconfitte sono state, poi, determinate essenzialmente dai meriti degli avversari più che da carenze sue. Affrontiamo Vibo senza timori e cercando di mettere in pratica il nostro miglior gioco. Questa è una partita molto utile per testare il nostro comportamento e il nostro atteggiamento, in una gara in cui abbiamo il pronostico chiuso. Anche domenica scorsa abbiamo visto che non siamo una squadra che si può appoggiare su un solo giocatore, ma che deve avere l’apporto collettivo, dentro il quale almeno un paio di atleti deve giocare da otto. Così diventiamo pericolosi. E questo atteggiamento dobbiamo metterlo in campo oggi, come siamo stati capaci di fare a Castellana grotte, permettendoci di vincere contro quella che, al momento, è terza in classifica. Se ci troviamo in quel cerchio magico che ho detto prima, possiamo giocare una bella partita”, ha concluso il coach dei ravennati.

Intanto, la società giallorossa ha appreso, con soddisfazione e con gioia, la notizia dell’ingresso nella hall of fame della nazionale italiana femminile campione del mondo 2002 e del suo coach di allora, quel Marco Bonitta che, attualmente, guida i bizantini; col riconoscimento che verrà ritirato mercoledì 14 dicembre a Bologna. Anche in merito a questo premio, Bonitta ha rilasciato dichiarazioni, di seguito riportate: “Provo un orgoglio molto forte e non nego di essere molto contento. Ringrazio il presidente della federazione, tutte le ragazze e lo staff che erano con me. Devo dire che l’emozione e la gioia di quel trionfo, che è ancora l’unico di importanza assoluta della nazionale femminile, parlo di Mondiali e di Olimpiadi, mi hanno sempre accompagnato in questi vent’anni, ma so già per certo che quel giorno le avvertirò ancora di più”, ha concluso l’allenatore ravennate.

Il match in programma nella serata di oggi, sabato 3 dicembre, a Vibo Valentia, alle 20, che vedrà sfidarsi la Tonno Callipo e la Consar Rcm, sarà arbitrato da De Simeis di Lecce e da Palumbo di Rende, e sarà possibile seguirlo in diretta sul sito web www.volleyballworld.tv.