La Tonno Callipo ha la meglio sui ravennati per 3-2 – Ottima prestazione della squadra di Bonitta

Una gara che sembrava persa prima di giocarla per la Consar contro una Tonno Callipo formato superlega con in campo Orduna e Buchegger, Mihailovich e Fedrizzi, Candellaro e Tondo e Cavaccini libero. E invece Ravenna ci ha messo l’anima, oltre la fatica, e ha portato a casa un punto forse inaspettato ma di certo meritato. E se non si fosse spenta la luce in casa ravennate dopo la metà del quarto set, forse i due punti potevano arrivare. Ad ogni modo, Ravenna rientra a casa con una buona prestazione e indicazioni positive specie sotto il profilo della compattezza della squadra con Orioli, Bovolenta e Conparoni in buona forma orchestrati da un Mancini attento e preciso.

Ultima trasferta di campionato al Sud per la Consar Rcm. Nell’anticipo della decima giornata d’andata di A2, la squadra di Bonitta ha giocato a Vibo Valentia dalla Callipo, capolista del campionato, nella sfida tra le due formazioni che hanno lasciato la SuperLega al termine della scorsa annata. E il sogno proibito della formazione ravennate era centrare il tris di successi dopo avere sbancato Castellana Grotte e Villa d’Agri, tana della Cava del Sole Lagonegro. Non mancavano gli ex in questa partita: in casa calabrese ci sono Orduna e Buchegger, compagni di squadra anche a Ravenna nella stagione 2017/18, mentre in casa romagnola ci sarà il ritorno a Vibo per Simone Orto, lo scorso anno nella formazione giovanile della Tonno Callipo che ha disputato il torneo di Serie B e Under 19, conquistando il titolo regionale, e per Francesco Guarnieri, negli ultimi due anni assistente di coach Baldovin.

La ConsarRcm scende in campo con la diagonale Mancini Bovolenta, Ceban e Comparoni al centro, Orioli e Pinali di banda.

Primo set intensissimo con ConsarRcm che strappa sul 14-10 grazie a una serie di ottimi muri poi Vibo recupera ma Ravenna non sbaglia e difende bene e si riporta sul 18-14 ma Vibo non molla e la partita torna in equilibrio sul 20 pari. Un bel muro di Comparoni regala il 22-21 poi sul 24-23 entra Monopoli e un suo buon servizio propizia il punto della ConsarRcm che vince 25 a 23.

Parte bene anche nel secondo set la ConsarRcm che approfitta della scarsa intesa tra Ordina e Candellaro e si porta sul 4-2. Poi una schiacciata fuori di Bovolenta riporta Vibo sul 6 pari che poi allunga sul 10 a 8. Ma Ravenna non molla e si riporta sul 12-10 grazie un ottimo turno al servizio di Bovolenta che attacca anche con profitto. Ma Vibo non molla e un errore di Bovolenta porta i calabresi sul 13-12. Bel punto di Buchegger e Bonitta ferma il gioco con i calabresi avanti 16-14. Vico allunga sul 19-16 ma Ravenna non si arrende e si riporta in vantaggio 21-20 grazie anche ad un pizzico di fortuna e ai giocatori di casa che valutano fuori un appoggio di Ravenna. Lo scatto finale è però di Vibo con una Ravenna che impatta 23 pari ma poi, un po’ imprecisa un po’ sfortunata e con troppi errori al servizio, cede il set 23-25.

Terzo set con ottimo sprint iniziale di Ravenna che grazie a due ace su Cavaccini si porta sul 6-3, poi Vico cerca la rimonta ma Ravenna spinge sull’acceleratore e grazie ad una difesa molto attenta e a qualche errore di troppo di Vibo si porta sul 9-5 quando Douglas ferma il gioco. Ma non serve perché Ravenna vola sull’11-6; poi in casa romagnola si spegne la luce, tra errori e disattenzioni, e Vibo stacca 18-15. Il set sembra in mano calabra ma Ravenna non molla e grazie a due muri prodigiosi raggiunge Vibo sul 20 pari. A questo punto è Vibo ad andare in confusione e Comparoni sigla il punto del 25-22 grazie ad un errore in ricezione di Vibo. Un ottimo set che ha messo in luce una Ravenna determinata e cinica quanto è bastato nel finale con Orioli sugli scudi.

Inizia con un errore della ConsarRcm (non si intendono Mancini e Bovolenta) il quarto set e Vibo scatta 2-0 che poi consolida il, vantaggio sul 6-3 dopo un errore al servizio di Pinali. Altri errori di Ravenna in attacco e Bonitta ferma il gioco sull’8-4 per Vibo. Un ace di Bovolenta riporta sotto Ravenna (9-11) seguito dal settino errore al servizio. Poi Vibo non sbaglia nulla e Ravenna è molto fallosa e Bonitta chiede il time out sul 18-14 per Vibo. Due ace di Vibo portano i calabresi a +7 ma Ravenna non è più in partita. Bonitta rivoluziona il sestetto per far riposare Bovolenta ma l’inerzia del set è decisa e non basta un ace di Pinali a frenare una Vibo che vince il 25-19.

Il tie break inizia punto a punto con Buchegger prima che attacca di tutto poi cin due ace porta avanti la Tonno Callipo sul 7-4 quando Bonitta ferma il gioco dopo due errori di Pinali. Si gira con Vibo in vantaggio 8-5 dopo l’ennesima schiacciata di Buchegger, assoluto mattatore del tie break. Nulla da fare perché Vibo si porta sull’11-7 quando Bonitta ferma nuovamente il gioco ma Vibo non sbaglia nulla. Un errore in ricezione porta Vibo sul 13-7 ma Ormai c’è una sola squadra in campo e Buchegger, il vero mattatore del tie break, porta il set sul 15-9.