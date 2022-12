La palla a due è in programma alle ore 20.30 di domani, 7 dicembre

Torna in campo per il turno infrasettimanale l’OraSì Ravenna, che ha subito l’occasione per mettersi alle spalle le ultime due brucianti sconfitte contro Udine, in casa, e Fortitudo, al Paladozza di Bologna. Dopo il passo falso di Chiusi, la squadra giallorossa ha così allungato la sua striscia di sconfitte a quattro consecutive, ma nelle ultime due gare, così come nella sfida contro Cento, persa solo al supplementare, i ragazzi di Coach Lotesoriere hanno messo in campo prestazioni di alto livello, cedendo il passo solo nel finale ad avversari ben più quotati.

Ora, però, come evidenziato sia dall’allenatore che da diversi giocatori, non bastano più le belle prestazioni, ma servono i punti, per sollevare morale e classifica. Al Carisport di Cesena, mercoledì 7 dicembre, alle 20.30, arriva la Staff Mantova, avversaria in cerca di riscatto dopo due brucianti sconfitte consecutive, ma con un roster decisamente competitivo.

La palla a due è in programma alle ore 20.30 di domani, 7 dicembre. Arbitri della partita saranno Duccio Maschio di Firenze, Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT) e Fulvio Grappasonno di Lanciano (CH).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Affrontiamo un altro roster di livello sia fisico che tecnico importante, con dieci giocatori veri. Sono reduci da due prestazioni sfortunate e sicuramente troveremo una squadra anche ferita nell’orgoglio. Noi però in casa al di là dell’avversario dobbiamo cominciare a vincere le partite. Sappiamo che Mantova ha giocatori di talento assoluto capaci di segnare canestri importanti fuori dagli schemi, ma per subire un canestro dovremo costringere gli avversari a esplorare prima, seconda e terza opzione.

Dobbiamo creare la nostra roccaforte difensiva e dobbiamo farlo a partire dalle partite in casa, fin dal primo minuto. Il nostro atteggiamento sarà quello da battaglia, perché sappiamo che queste cominciano ad essere partite sportivamente senza un domani. E se dovesse andare male non dobbiamo avere il rammarico di essere mancati in quello che serve, che ad oggi è prima di tutto abbassare il numero di puinti subiti”.

Le altre partite della 11° giornata di Serie A2 Girone Rosso (7/12 ore 20.30)

HDL Nardò – RivieraBanca Basket Rimini

Tramec Cento – Allianz Pazienza San Severo

Unieuro Forlì – Umana Chiusi

Tassi Group Ferrara – Fortitudo Kigili Bologna

Giorgio Tesi Group Pistoia – Caffè Mokambo Chieti

UEB Gesteco Cividale – Apu Old Wild West Udine (ore 20.45)

La classifica

Giorgio Tesi Group Pistoia, Apu Old Wild West Udine 16, Tramec Cento, Unieuro Forlì 14, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Kigili Bologna 12, HDL Nardò 10, Staff Mantova, Allianz Pazienza San Severo, Tassi Group Ferrara, Umana Chiusi 8, RivieraBanca Basket Rimini 6, Caffè Mokambo Chieti, OraSì Ravenna 4.

Biglietteria

La biglietteria del Carisport aprirà dalle ore 19.30 di mercoledì, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-stings-mantova/198675 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero primo anello: 17 euro

Biglietto ridotto (genitore atleta Basket Ravenna): 12 euro

Biglietto ridotto (universitari e over 65): 12 euro

Biglietto ridotto (under 18 e atleta basket giovanile): 5 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna)

Biglietti gratuiti per i ragazzi delle società sportive di Cesena

Ancora disponibili i biglietti gratuiti per i ragazzi e le ragazze delle società di basket cesenati: Livio Neri, Cesena Basket e Nuova Virtus Cesena femminile. I tagliandi gratuiti sono offerti grazie al contributo di Romagna Iniziative, consorzio di aziende romagnole con sede a Cesena.

Biglietti disponibili fino ad esaurimento.

Per tutti i genitori garantito l’ingresso ridotto a 12€.

Christmas Card

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Basket Ravenna propone per l’occasione una Christmas Card che riguarda appunto la partita contro Mantova e quella, in programma domenica 18 dicembre, alle 18, contro San Severo. Acquistando direttamente al Carisport il biglietto per la gara contro Mantova, verrà messo a disposizione un voucher con cui acquistare il biglietto per la partita successiva scontato: 12€ se si è pagato 17€ contro Mantova e 5€ se si è pagato 12€.

Accesso al palazzetto

Ingresso tifosi di Ravenna:

Via G. Ambrosini

Piazzale Paolo Tordi

Per raggiungere il Carisport da Ravenna tramite l’E45 si consiglia di prendere lo svincolo per Cesena/Via Emilia. In seguito, alla Rotonda Paul Harris, prendere la terza uscita (via Emilia Ponente/SS9) in direzione Cesena. Proseguire per circa 1,5 km, superare un’altra rotonda prendendo la seconda uscita verso via Cattaneo, quindi, dopo altri 500 m, svoltare a sinistra in viale della Resistenza, poi alla rotonda prendere la terza uscita in via Giuseppe Di Vittorio, per raggiungere poi l’ultima rotonda indicata nella mappa e dirigersi verso il parcheggio in via G. Ambrosini.

Live match

Diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).