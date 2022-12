Due nuovi arrivi in casa giallorossa

Due nuovi arrivi in casa giallorossa, la punta Ndreca ed il difensore Boccardi.

Per l’attacco arriva Akileu Ndreca

La società Ravenna FC ha il piacere di annunciare di avere raggiunto l’accordo con la Clodiense per il passaggio a titolo definitivo di Akileu Ndreca in giallorosso.

Punta versatile che può occupare tutte le posizioni dell’attacco Akileu, arrivato in Italia al Montebelluna ha indossato per tre stagioni la maglia della Clodiense. In serie D ha totalizzato 92 presenze con 22 reti. Ha scelto la maglia numero 7.

Rinforzo in difesa, ecco Boccardi

Il Ravenna Football Club è lieto di annunciare di avere trovato l’accordo per il tesseramento di Filippo Boccardi.

Il difensore nativo di Massa Carrara è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina prima di passare all’Imolese, con la quale ha esordito in prima squadra ed ha raggiunto il calcio professionistico, 71 le presenze in serie C in 4 stagioni. Indosserà la maglia numero 19.