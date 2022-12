I giallorossi rifilano agli avversari la prima sconfitta casalinga con un sonoro 2-4

Prova maiuscola del Ravenna che al Cabassi domina ed esce con tre punti più che meritati, infliggendo ai biancorossi la prima sconfitta tra le mura amiche. Primo tempo perfetto chiuso in vantaggio di tre reti e ripresa controllando il ritorno dei padroni e pronti a colpire quando necessario. Gadda sceglie la linea verde e schiera un Ravenna con ben sette under in campo dal primo minuto, ma la differenza di esperienza in campo non si vede, anzi sono i giallorossi a fare la gara. Dopo una fase di studio la prima opportunità capita sui piedi di Abbey che viene lanciato in profondità da Guidone supera sullo scatto Calanca, ma è bravo Navarro a rientrare e contrastare il tiro. Al 12’ vantaggio del Ravenna, Guidone serve l’inserimento di D’Orsi che mette la palla in mezzo, devia il portiere ma sulla respinta arriva il tap in vincente di Guidone che vale l’ottava gioia personale. Risponde Carpi cinque minuti dopo con una buona azione di Cicarevic sulla sinistra il cui cross però viene ribattuto con sicurezza da Magnanini. Decisamente meglio il Ravenna in questa fase, al 20’ arriva al tiro Lisi, ribattuto, sulla respinta conclude Lussignoli rintuzzato in angolo.

Il raddoppio è nell’aria ed arriva al 24’, Abbey recupera palla e serve Marangon, il mancino a giro sul secondo palo è imparabile e premia l’ottima prova giallorossa.

Si scuote il Carpi, al 36’ punizione laterale con bella la sponda di Boccaccini per la girata di Castelli che però viene respinta dalla difesa giallorossa.

Ancora Ravenna al 44’ con Guidone che si smarca bene e cerca Grazioli, passaggio lungo di poco, ma i giallorossi hanno fame ed al primo di recupero trovano il terzo gol. Grande azione di Abbey che ruba palla a centrocampo a Cicarevic e si invola verso l’area avversaria, scambio veloce con Marangon e conclusione sul secondo palo che non dà scampo a Kivila. Ravenna a riposo con tre reti di vantaggio.

In avvio di ripresa giallorossi vicini al poker, cross di Marangon trova il colpo al volo di Abbey salvato da Boccaccini sulla linea. Bagatti pesca dalla panchina Stanco e Laurenti e proprio su un’idea del primo il Carpi accorcia le distanze, scodellata al centro per Sall che non perdona. I padroni di casa adesso ci credono ed al 14’ costruiscono un’occasione colossale, Sall defilato chiama Venturini ad un intervento miracoloso, sulla respinta arriva a botta sicura Cicarevic ma Magnanini salva sulla linea ed evita il gol che avrebbe riaperto tutti i giochi. Ci prova Beretta con un velenosissimo calcio di punizione a rientrare di mancino ma la palla sfiora solo il palo alla sinistra di Venturini

Al 26’ in una bella ripartenza il Ravenna crea la palla per l’1-4, colpo sotto a centro area di D’Orsi per Abbey che da buona posizione però non inquadra la porta. Al 34’ altra conclusione pericolosa di Sall, decisamente il più pericoloso dei suoi, che colpisce al volo tra Spezzano e Gigli con un mezzo esterno che esce di poco.

Un minuto dopo, quando la pressione del Carpi iniziava a farsi pericolosa, una ripartenza orchestrata da D’Orsi viene ribattuta dalla difesa dei padroni di casa, sulla palla spiovente arriva Ndreca che controlla e calcia scavalcando il portiere, trovando il gol che mette in sicurezza il risultato e bagnando come meglio non poteva l’esordio in giallorosso.

Massimo Gadda regala la gioia dell’esordio al classe 2006 Tommaso Ravaglia che da il cambio ad un Lisi stremato autore di un’ottima prova. All’ultimo respiro arriva il gol dell’ex Boccaccini che incorna sul secondo palo il gol del definitivo 2-4. Si chiude così una partita ricca di emozioni che ha visto un Ravenna autoritario e determinato che ha meritatamente portato a casa l’intera posta in palio.

IL TABELLINO

CARPI-RAVENNA 2-4

Marcatori: 11′ Guidone (R), 24′ Marangon (R), 45’+1 Abbey (R), 55′ Sall (C), 80′ Ndreca (R), 95′ Boccaccini (C).

CARPI (4-3-1-2): Kivila; Casucci, Boccaccini, Calanca, Navarro; Beretta (82′ Olivieri), Yabrè (82′ Bouhali), Ranelli (54′ Laurenti); Cicarevic (77′ Arrondini); Castelli (54′ Stanco), Sall. A disp.: Balducci, Ferraresi, Sabattini, Dominici. All.: Bagatti.

RAVENNA (3-5-2): Venturini; Spezzano, Terigi, Magnanini; Grazioli, Abbey (77′ Gigli), Lussignoli (50′ Capece), Lisi (94′ Ravaglia), D’Orsi; Marangon (73′ Ndreca), Guidone (82′ Melandri). A disp.: Fontanelli, Boccardi, Faccani, Andreani. All.: Gadda.

Ammoniti: Ranelli (C), Abbey (R), Lussignoli (R), Calanca (C).Recupero: 1′ p.t.; 5′ s.t.