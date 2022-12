il centrale esperto, arrivato dallo United Riccione, in carriera può vantare più di trecento presenze tra i professionisti, tra cui sei in serie A con la maglia del Bari

Il Ravenna F.C., club impegnato nel campionato di calcio di serie D, in una nota, è lieto di annunciare di avere trovato l’accordo con lo United Riccione per il passaggio in giallorosso di Michele Rinaldi.

Difensore dalla grande esperienza, Rinaldi è cresciuto in uno dei più validi settori giovanili della penisola, ossia quello dell’Atalanta. Da Bergamo, poi, una lunga carriera che lo ha portato a collezionare oltre trecento presenze tra i professionisti, dove spiccano le sei apparizioni in serie A con la maglia del Bari. In questa stagione, il calciatore ha indossato la maglia dello United Riccione in quattordici occasioni, segnando, tra l’altro, un gol.

Il giocatore, che ha scelto la maglia numero cinque, nella mattinata di ieri, martedì 20 dicembre, il primo allenamento agli ordini di mister Gadda e, già da oggi, mercoledì 21 dicembre, potrà essere a disposizione del tecnico per la trasferta di Lentigione.