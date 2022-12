Dopo la vittoria contro San Severo, i giallorossi proveranno a fare un’impresa in casa dei toscani, ancora imbattuti tra le mura amiche, nel match in programma stasera, alle 20.30

Dopo la bella vittoria casalinga con San Severo con cui ha chiuso il girone d’andata, l’OraSì Ravenna, club di basket maschile impegnato nel campionato di serie A2, torna subito in campo per l’ultima partita del 2022, che apre il girone di ritorno del girone rosso del torneo. I giallorossi saranno impegnati sul parquet del Giorgio Tesi group Pistoia, una delle tre squadre capoliste della classifica, imbattuta, in questa stagione, tra le mura amiche. La squadra di coach Lotesoriere dovrà cercare, quindi, una vera e propria impresa, per prepararsi al meglio alla doppietta di partite in quattro giorni che la vedrà, poi, tornare a giocare a Ravenna, al Pala De Andrè, mercoledì 4 gennaio e domenica 8 gennaio, rispettivamente contro Chieti e contro Cividale.

Per quanto riguarda il match contro i toscani, in programma nella giornata di oggi, mercoledì 21 dicembre, la palla a due è in programma al PalaCarrara di Pistoia, alle 20.30. Il match, che si potrà seguire in diretta streaming sul sito web https://lnppass.legapallacanestro.com o che potrà essere seguita in diretta sui profili social, ossia Facebook, Instagram e WhatsApp, dell’OraSì Ravenna alla fine di ogni quarto, sarà arbitrato da Daniele Yang Yao, della sezione di Vigasio, paese in provincia di Verona; Lorenzo Grazia, di Bergamo; e Vincenzo Di Martino, di Santa Maria la carità, paese in provincia di Napoli.

In meirto alla partita in programma nella serata di oggi, mercoledì 21 dicembre, al PalaCarrara di Pistoia, alle 20.30, contro i padroni di casa del Giorgio Tesi group Pistoia, si è espresso Alessandro Lotesoriere, coach dei bizantini, con le seguenti affermazioni: “Andiamo a Pistoia sapendo che l’ultima vittoria ci alza un po’ il morale, ma che, in questo momento, per noi, cambia poco. Non si può essere appagati di aver interrotto un digiuno, ma bisogna essere sempre consapevoli che dobbiamo stare con la testa bassa e lottare, su ogni campo e in ogni momento. La motivazione in vista della prossima partita, quindi, è altissima e, dal nostro punto di vista, dobbiamo cercare continuità in quelle cose che servono nel nostro campionato”, ha concluso Lotesoriere.

Di seguito, l’elenco delle altre partite della quattordicesima giornata del girone rosso del campionato di basket maschile di serie A2:

Umana Chiusi-HDL Nardò, in programma mercoledì 21 dicembre, alle 20

RivieraBanca basket Rimini-Allianz Pazienza San Severo, in programma mercoledì 21 dicembre, alle 20.30

Staff Mantova-Unieuro Forlì, in programma mercoledì 21 dicembre, alle 20.45

Caffè Mokambo Chieti-UEB Gesteco Cividale, in programma mercoledì 21 dicembre, alle 21

Apu Old Wild West Udine-Tassi group Ferrara, in programma mercoledì 21 dicembre, alle 20

Fortitudo Kigili Bologna-Tramec Cento, in programma giovedì 22 dicembre, alle 20.30

Di seguito, la classifica del girone rosso del campionato di basket maschile di serie A2: