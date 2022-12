Le Grande Boucle per tre giorni in Italia. Passaggio da Cervia, Ravenna, Russi, Faenza, Brisighella e Riolo Terme nella seconda tappa

Il Tour de France del 2024 partirà dall’Italia ed è la prima volta nella storia della gara ciclistica più blasonata al mondo. Tre le tre tappe in Italia: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi, mercoledì 21 dicembre, a Palazzo Vecchio, a Firenze con il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme.

Nel corso della seconda tappa, la Cesenatico-Bologna, dopo aver attraversato Cervia, Lido di Classe, Savio, Classe, Ravenna, i corridori imboccheranno la provinciale Ravegnana per passare da San Michele, Godo e Russi. I corridori, e la maglia gialla, entreranno così nel comune di Faenza lungo la 309 Ravegnana-Brisighellese e raggiungeranno Faenza. Ci si aspetta il passaggio nel cuore della città. Quel che è sicuro è che se dovranno proseguire per la provinciale Brisighellese 302 i corridori potrebbero arrivare dal cavalcaferrovia, percorrere la rotatoria di piazzale Sercognani, voltare a sinistra su viale IV Novembre, imboccare corso Garibaldi per poi sfrecciare, attraversando le due piazze principali, piazza della Libertà e del Popolo per imboccare corso Matteotti, via Firenze verso Brisighella. Qui salirebbero verso il Monticino fino a Rontana per dirigersi verso Riolo Terme, passando da Gallisterna. Direzione Imola e poi dritti lungo la via Emilia fino a poco prima di san lazzero di Savena. Qui si sale verso Monte Botteghino di Zocca, Pianoro, Montecalvoe poi verso Bologna dove sono previsti due giri di un mini-circuito di 18 chilometri prima di incontrare la bandiera a scacchi.