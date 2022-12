Nato in Francia nel 1992, il neo giallorosso, che in Italia ha vestito anche la casacca di Modena, di Latina e di Vibo Valentia senza, però, mai giocare in serie A2, aveva iniziato questa stagione a Siena

Il Porto Robur Costa 2030, club di volley maschile impegnato nel campionato di serie A2, in una nota, ha annunciato di avere ingaggiato Swan Ngapeth, schiacciatore che ha scelto la maglia numero sei Nato a Saint Raphael, città francese, il 9 gennaio del 1992, Ngapeth ha diviso, fin qui, la sua carriera agonistica tra Francia, giocando nel Tours, nel Beauvais, nel Poitiers e nel Tourcoing, e tra Italia, dove ha indossato le maglie di Modena, di Latina, di Vibo Valentia e di Siena, team con cui ha iniziato questa annata agonistica.

Proprio in Toscana, lo schiacciatore bizantino ha trovato i suoi “testimonial” di Ravenna, ossia Ricci, Van Garderen, Pinali e Raffaelli, tutti ex giallorossi. Per Ngapeth, la partita in programma lunedì 26 novembre, a Santa Croce sull’Arno, sancirà il debutto nel campionato di serie A2.

In merito alla nuova avventura con la maglia della Consar Rcm, Swan Ngapeth si è così espresso: “Gli ex giallorossi che militano a Siena mi hanno parlato molto bene della società, della città, e di come si vive la pallavolo qui. Poi mi piace e mi stimola molto l’idea di lavorare con Marco Bonitta. In questi pochi giorni di allenamento con la squadra ho trovato davvero un bell’ambiente, un buon gruppo e tanti giovani di qualità e di grande prospettiva, che hanno voglia di imparare e di crescere. Quel poco che ho conosciuto di questo torneo l’ho visto in qualche amichevole precampionato e nella gara di domenica al PalaCosta. E ho visto subito che il livello è più alto di quello che si può pensare, sicuramente è più alto rispetto alla serie A2 in Francia. Arrivo a Ravenna con grande entusiasmo e con l’obiettivo di aiutare i miei nuovi compagni a migliorare ulteriormente e a vincere quante più partite possibili”, ha concluso Ngapeth.

Marco Bonitta, coach della Consar Rcm, dà il suo benvenuto a Ngapeth con le seguenti parole: “È sicuramente un giocatore di qualità e, in attacco, in questo momento, è uno dei migliori in serie A2. Quando si è profilata l’opportunità di ingaggiarlo, l’abbiamo subito colta. Lo stiamo inserendo e lo stiamo testando in questi giorni, ma sono sicuro che ci darà un grande aiuto”, ha concluso Bonitta.