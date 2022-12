Un attaccante e un centrocampista, una novità e un ritorno per sostituire Ferri e Ibrahima, già disponibili tra le fila dei manfredi per la ripresa del campionato di Promozione, fissata a metà del prossimo mese

Alessio Ambrogetti e Nicola Missiroli sono i volti nuovi del Faenza calcio, club impegnato nel campionato di calcio di Promozione, alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Si tratta di una novità e di un ritorno per i giocatori chiamati a sostituire Daniele Ferri, autore di dieci reti nel girone di andata, in partenza per l’Australia per una nuova esperienza personale, e Ndyiae Ibrahima, che è rientrato al Bagnacavallo, squadra militante nel campionato di Prima categoria.

Alessio Ambrogetti, nato a Forlimpopoli, trentaquattro anni il prossimo 3 gennaio del 2023, alto un metro e ottanta, è un attaccante di esperienza, abituato ad agire, soprattutto, come seconda punta ma, per la sua duttilità, anche come centravanti o ala destra. Alessio è abile ad aprire spazi e a fornire assist, oltre che ad andare alla conclusione, specie di destro, e sa giocare in profondità e in velocità. Arriva dal Savio, club impegnato nel torneo di Prima categoria, dove aveva iniziato questa stagione sportiva.

Ambrogetti, fin da bambino, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena, dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera e alla prima squadra, esordendo in serie B con mister Fabrizio Castori. La società bianconera lo cedette, poi, in prestito in serie C, prima a Valenzana, poi al Como, e, infine, al Melfi. Nella stessa categoria ha vestito anche le maglie di Poggibonsi e di Andria, prima del ritorno in Romagna, al Ravenna, per quattro stagioni, e al Classe. Dopo un passaggio nel campionato interno di San Marino, ingaggiato dal team del Domagnano, Alessio ha militato nel Gambettola e, quindi, nel Savio.

Molto il Faenza si aspetta da Nicola Missiroli, nato a Faenza ventiquattro anni fa, al suo ritorno dopo la borsa di studio di diciotto mesi da studente-atleta al college di Charlotte, città del North Carolina, Stato degli Stati Uniti. Centrocampista avanzato grintoso e tecnico, già capitano prima dell’esperienza di studio e di sport all’estero, Missiroli inizia la settima stagione in biancoazzurro, in cui, dato la sua flessibilità, capacità tecnica con entrambi i piedi, gioco aereo e confidenza col gol, agirà come punta centrale, col compito, non facile, di sostituire Ferri.

Missiroli ha iniziato a giocare a calcio a otto anni, selezionato, poi, dal Cesena, prima di rientrare nella città manfreda, sponda Virtus, dove è rimasto cinque anni. In seguito, è passato dal Romagna Centro, prima di tornare al Faenza.

In attesa della ripresa del campionato, fissata per metà gennaio, il Faenza affronterà due avversari in altrettante partite amichevoli in trasferta. Il primo impegno è in programma nella giornata di domani, venerdì 30 dicembre, contro i pari categoria del Meldola; mentre, il secondo match, è in calendario sabato 7 gennaio, contro un avversario da designare.

In merito all’approdo al Faenza calcio, si è espresso Alessio Ambrogetti, attaccante nato nel 1989, con le seguenti parole: “Sono felice di essere arrivato a Faenza, dove sono stato come avversario coi colori del Ravenna. Si tratta di una società blasonata, con un bello stadio e con un pubblico attento. La categoria che merita è sicuramente superiore alla Promozione, e l’obiettivo, ora, è di dare il massimo nel girone di ritorno per fare la nostra parte. Sono contento di far parte di questo progetto e di poter dare il mio contributo”, ha concluso Ambrogetti.

Anche Nicola Missiroli, faentino di riporto dal periodo all’estero, si è espresso in merito al suo ritorno nella società manfreda con le seguenti parole: “Sono molto motivato a ripartire e a dare il mio contributo alla risalita della squadra, che può ancora giocare le sue carte in un torneo molto equilibrato. Ho parlato con mister Folli, un tecnico preparato con idee chiare. Ora dobbiamo solo mettere davanti a tutto lavoro e sacrificio per dire la nostra”, ha concluso Missiroli.