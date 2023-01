Sulla Gazzetta Ufficiale pubblicato il bando per il primo step dei lavori della Cittadella dello sport manfredo

Il 30 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla sezione Contratti Pubblici il bando di gara per effettuare i lavori degli impianti sportivi all’interno del complesso di via Graziola, finanziati attraverso il PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione. Si tratta del passo ufficiale per poter individuare la ditta a cui verranno effettuati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti e servizi all’interno del centro sportivo della Graziola. L’importo complessivo dei lavori è 920.484,09 euro. La cifra a base di gara soggetto a ribasso è di 900.448,09.

Il primo intervento riguarderà la manutenzione della pista di atletica. Successivamente si interverrà per la riqualificazione delle aree all’aperto gratuite, che verranno attrezzate con elementi per l’attività fisica. Si realizzerà poi una pista ciclopedonale che contornerà l’area. Step successivo l’adeguamento dei vecchi e la realizzazione degli spogliatoi del rugby e del baseball. Per il rugby verrà realizzata una Club House, luogo nel quale si potrà svolgere il Terzo tempo, momento di condivisione tra le due squadre al termine della partita. Due saranno poi i pambetti da calcio a 5 che verranno realizzati mentre si procederà alla rigenerazione del bar. Una nuova struttura al coperto sorgerà per ospitare uffici e sale riunioni per avere disponibili spazi per momenti di formazione su richiesta. Infine uno spazio all’aperto verrà coperto con una tettoia per essere trasformato in un punto di riferimento per le partenze di gare podistiche e ciclistiche.