La palla a due è in programma alle ore 17 di oggi, domenica 15 gennaio

Torna in campo per la prima trasferta del 2023 l’OraSì Ravenna, che sul difficile campo di Nardò cerca la prima vittoria lontano da casa della stagione. La squadra giallorossa, reduce dallo stop casalingo contro Cividale e dalla bella vittoria nel fondamentale scontro diretto contro Chieti, cerca contro l’HDL, miglior attacco del campionato, importanti punti in chiave salvezza.

La palla a due è in programma alle ore 17 di oggi, domenica 15 gennaio. Arbitri della partita saranno Andrea Agostino Chersicla di Oggiono (LC), Valerio Salustri di Roma e Andrea Coraggio di Sora (FR).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Andiamo a Nardò consci di affrontare il miglior attacco del campionato e una squadra dal diffuso talento offensivo, ma che ha anche dimostrato di lottare sempre con un’anima e una precisa identità. Dal nostro punto di vista il cammino fuori casa è al momento totalmente deficitario perché abbiamo portato a casa solamente qualche buona prestazione, ma mai i due punti. Lavoriamo per diventare più solidi fuori casa e il nostro obiettivo è cambiare marcia prima di tutto a livello di prestazione, sapendo che tutte le partite contano e che dobbiamo cominciare a far punti anche in trasferta”.

Le altre partite della 17° giornata di Serie A2 Girone Rosso

UEB Gesteco Cividale – Giorgio Tesi Group Pistoia (14/01 ore 20)

Tassi Group Ferrara – RivieraBanca Basket Rimini (ore 17)

Tramec Cento – Apu Old Wild West Udine

Unieuro Forlì – Caffè Mokambo Chieti

Allianz Pazienza San Severo – Staff Mantova

Umana Chiusi – Fortitudo Kigili Bologna

La classifica

Giorgio Tesi Group Pistoia 26, Unieuro Forlì, Tramec Cento 24, Apu Old Wild West Udine 22, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Kigili Bologna 18, HDL Nardò, Tassi Group Ferrara 16, RivieraBanca Basket Rimini 14, Staff Mantova 12, Allianz Pazienza San Severo, Umana Chiusi 10, OraSì Ravenna 8, Caffè Mokambo Chieti 6.

Live match

Diretta streaming LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).