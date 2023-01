L’attesissima gara è in programma al Pala De Andrè domenica 22 gennaio alle 18

Neanche il tempo di festeggiare la prima, bella, vittoria in trasferta in Puglia contro Nardò, che l’OraSì deve spostare subito l’attenzione sull’attesissimo derby contro Forlì, che sarà ospite al Pala De Andrè domenica 22 gennaio alle 18.

Al via la prevendita dei biglietti, che saranno disponibili, come rende noto la società, presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da martedì 17 a venerdì 20 gennaio, dalle 9 alle 12.30.

È inoltre possibile acquistare i tagliandi (solo per quanto riguarda il settore ovest) anche presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-forli/200900 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ), a partire da domani, 17 gennaio.

La biglietteria del Pala De Andrè, infine, aprirà dalle ore 17 di domenica 22 gennaio, così come i cancelli del palazzetto.

I prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero: 17 euro

Biglietto ridotto (universitari, under 18 e over 65): 12 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna e under 6 anni)

Le indicazioni riguardo i biglietti del settore ospiti verranno comunicate appena possibile nei prossimi giorni.