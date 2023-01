Partito il progetto che intende creare un percorso di mobilità lenta e sostenibile legato alle opportunità turistiche del territorio

Il Comune di Russi ha in cantiere un nuovo progetto, finanziato attraverso la concessione di 218.548,78 euro dal Gal Delta 2000 ai sensi del Bando Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali, che intende creare un percorso di mobilità lenta e sostenibile legato alle opportunità turistiche del territorio, anche attraverso la connessione con percorsi extra-comunali.

Sarà realizzata una infrastruttura leggera che collegherà luoghi fisici a carattere storico architettonico e naturalistico, sviluppando le potenzialità di comunicazione del nostro territorio: il percorso connetterà da un lato la stazione di TreniItalia posta sulla linea Faenza-Ravenna con il Centro Storico della Città e dall’altro con Palazzo San Giacomo (passando di fianco alla Villa Romana e all’Area di Riequilibrio Ecologica). Qui, attraverso l’argine del Fiume Lamone, verrà offerta la possibilità di connettersi con altri percorsi e ciclovie di rilievo regionale.

La proposta progettuale è rivolta anche a creare un’importante area di sosta (velostazione) del palazzo stesso, interessato da un recente intervento di restauro di rilievo storico/architettonico e culturale, per creare una sinergia tra le differenti funzioni e peculiarità della zona. Tale area esterna si affaccerà sull’argine del fiume dove il percorso ciclabile prosegue a connessione tra i percorsi del territorio comunale e quelli extra-comunale.

La lunghezza del percorso rispecchia perfettamente la tipologia e gli standard di riferimento: un percorso non troppo lungo da svolgersi in giornata, con luoghi di interesse e con una offerta enogastronomica e ricettiva di valore.

Maggiori dettagli sul progetto sul sito del Comune di Russi: https://www.comune.russi.ra.it/