Scontro diretto per avvicinarsi ai playoff

Sfida con vista sui playoff quella del turno infrasettimanale al Benelli tra i giallorossi e l’Aglianese, due squadre al momento appaiate a 33 punti a -1 dal quinto posto in classifica che vale la post season.

I neroverdi allenati da Ciccio Baiano stanno vivendo una stagione decisamente positiva e nonostante una lieve inflessione nelle ultime gare, dove la vittoria manca da 4 giornate, hanno sempre veleggiato nelle parti alte della graduatoria. Particolarmente pericoloso il reparto avanzato dei toscani che vede in Mirval, Mariani e Veneroso le tre frecce più appuntite e che dovranno essere guardate a vista dalla retroguardia giallorossa. Proprio Veneroso fu il protagonista della clamorosa rimonta della gara di andata quando i giallorossi avanti per due reti a zero, pagarono oltremodo l’espulsione di Marangon, e furono ripresi dalla doppietta di Veneroso allo scadere. Oggi al Benelli si prospetta una vera e propria battaglia, le piogge degli ultimi giorni hanno infatti reso il terreno di gioco estremamente pesante e serviranno ancora più grinta e cuore per potere avere la meglio degli avversari. Il Ravenna arriva alla gara con il morale rinfrancato dalle due vittorie consecutive ma ridotto all’osso in termini numerici. Nella rosa a disposizione di Gadda infatti, alla già lunga lista degli indisponibili, si aggiunge Lussignoli uscito anzitempo a Salsomaggiore per un problema muscolare. Convocati D’Orsi e Boccardi anche se in condizioni precarie, più probabile per loro l’impiego nella trasferta lodigiana di domenica contro il Fanfulla. Oggi il tecnico giallorosso dovrà fare di necessità virtù, attingendo anche tra gli juniores aggregati. Nessun ex tra le fila giallorosse mentre in casa Aglianese troviamo Massimiliano Montuori passato ai toscani nel mercato di dicembre e Andrea Spurio, tre stagioni al Ravenna per lui.Nella conferenza pre partita il tecnico giallorosso Massimo Gadda non si è lamentato delle defezioni, ma ha posto l’accento sull’avversario: “Abbiamo qualche assenza importante però come dicevo anche prima della precedente gara rimaniamo competitivi, abbiamo meno alternative per recuperare in questo turno infrasettimanale ma vedremo di fare bene lo stesso. L’Aglianese sta facendo un ottimo campionato, è una squadra ostica, ci aspetta una battaglia su un campo pesantissimo dopo il meteo di questi giorni ma è una partita importante e proveremo in tutti i modi a dare seguito alle due vittorie che abbiamo fatto.”