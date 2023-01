Pareggio al Benelli, i giallorossi mancano la terza vittoria di fila

Finisce in pareggio la battaglia del Benelli tra Ravenna e Aglianese, squadre che su un terreno pesantissimo non si sono risparmiate e si dividono la posta in campo. Ai giallorossi non basta la doppietta di Guidone, qualche occasione sprecata nella prima frazione lascia aperta la gara e subiscono nella ripresa il ritorno degli ospiti che la impattano con Oliveri. Partenza del Ravenna arrembante che vale il vantaggio dopo neanche due minuti, servizio in profondità di Marangon per Guidone che sfrutta l’indecisione del difensore nero verde e si presenta in area dove con un preciso diagonale non da scampo a Spurio. Al 5’ i giallorossi hanno la palla per il raddoppio, ma il tiro sul puntuale inserimento di Abbey si stampa alla base del palo. Risponde in contropiede l’Aglianese con Mariani che si invola in contropiede sugli sviluppi di un corner ma ben controllato da Magnanini conclude da posizione defilata senza trovare lo specchio. Il Ravenna preme e di nuovo al 18’ sfiora la rete del 2-0 cross pennellato di Marangon per l’incornata di Ndreca alta sopra la traversa. L’Aglianese ci riprova su corner battuto dalla destra ma la palla taglia tutta l’area senza trovare alcuna deviazione. Ravenna nuovamente sfortunato al 24’ sugli sviluppi di un corner De Sagastizabal cade su Rinaldi che è costretto ad uscire anzitempo per Luciani, sospetto problema al collaterale per il 5 giallorosso. Nonostante le precarie condizioni di equilibrio derivanti dal fondo le squadre cercano trame di gioco ed è proprio con una bella azione che il Ravenna trova al 26’ l’inserimento di Lisi sul secondo palo, ma la conclusione è troppo larga. Due minuti dopo l’Aglianese trova il gol del pareggio, punizione battuta dalla sinistra con De Sagastizabal che svetta più in alto di tutti e punisce i giallorossi. Il Ravenna non ci sta e dopo solo un minuto arriva alla conclusione con Guidone che conclude in spaccata sull’ennesimo traversone di Marangon ma senza inquadrare la porta. Allo scadere bravo Guidone a controllare un pallone difficile in area ed a saltare il diretto marcatore che lo tocca sul piede d’appoggio. Rigore solare che lo stesso capitano giallorosso trasforma con freddezza, trovando la 12 rete stagionale e mandando la propria squadra a riposo in vantaggio. Nella ripresa si fa sotto l’Aglianese ed arriva pericolosamente alla conclusione con Pardera e Mattiolo. L’occasione più grande per gli ospiti al 23’ con il tiro da fuori proprio di Mattiolo che chiama Venturini ad una difficile deviazione in corner. Il mister ospite Baiano attinge alla panchina ed inserisce forze fresche di qualità come Mirval e Veneroso. Proprio su un bel cross dell’ultimo entrato Mariani è il più rapido di tutti e con un inserimento puntuale sul secondo palo trova il gol del pareggio. Il Ravenna però non è domo e rialza il baricentro trovando forze più nervose che fisiche. Allo scadere Remedi atterra Guidone poco prima dell’ingresso in area, sulla punizione si presenta Ndreca ma la conclusione sibila solo a fil di palo e la gara termina sul 2-2. Giallorossi che escono dal campo tra gli applausi e con qualche rammarico dopo una gara disputata con grande grinta ed abnegazione su un campo pesantissimo.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – AGLIANESE 2-2

Marcatori: 2’, 44’ (rig.) Guidone, 30’ De Sagastizabal, 71’ Mariani

RAVENNA FC: Venturini, Spezzano, Rinaldi (24’ Luciani), Ndreca, Capece, Marangon (80’ Melandri), Abbey, Magnanini, Guidone, Lisi, Grazioli (70’ D’Orsi). A disposizione: Fontanelli, Rambelli, Siboni, Faccani, Boccardi, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

AGLIANESE: Spurio, Remedi, Perugi, Torrini (65’ Veneroso), De Sagastizabal (84’ Pantano), Mattiolo (65’ Baggiani L.), Grilli, Pardera (81’ Baggiani S.), Fiaschi, Oliveri (50’ Mirval), Mariani. A disposizione: Luci, Martini, Montuori, Baldeh. Allenatore: Francesco Baiano

Ammoniti: Grazioli, Oliveri, Baggiani L., Mariani, Remedi, Perugi

Recupero: 4’ e 6’