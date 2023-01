Nonostante una prova opaca la squadra continua a dominare in testa alla classifica di serie B e continua a sognare

Russi vs Eta Beta Fano: 6-4

Il Russi, nonostante una prova opaca allunga ancora in classifica, ora è a + 8 da Recanati e Dozzese, seconde a pari punti.

L’approccio alla gara degli ArancioNeri è positivo, nel primo minuto il parziale potrebbe essere di 2 a 0 ma manca precisione sottoporta, l’Eta Beta alza è costretta a ricorrere alle maniere forti e si trova con 3 ammoniti in 8 minuti. Il tempo scorre e gli ospiti guadagnano campo, al nono passano in vantaggio su un vero e proprio capolavoro balistico di Montesi.

Il Russi ci mette un po’ a trovare spazi e tempi così al 12imo Fuentes con una giocata delle sue mette a terra il suo marcatore e spara sotto il sette il goal del pareggio.

Ora il Russi ha più fiducia e al 17imo Cianciulli segna il goal del sorpasso.

Al riposo le squadre sono sul 2 a 1 per gli uomini di Bottacini.

L’intervallo parte con i marchigiani volenterosi di fare risultato, il Russi sembra un po’ sulle gambe e al minuto 10 arriva il meritato pareggio, goal di Giuliani.

Si riaccendono Fuentes e compagni, al minuto 11 il n.7 ArancioNero segna il 3 a 2, poi tra il 14imo e il 16imo Spadoni e Michelacci portano il parziale sul 5 a 2. Sembra finita ma gli ospiti non ci stanno, provano la carta del quinto di movimento. Alla prima azione guadagnano un rigore che Taurisano non sbaglia e al 17imo si portano sul 4 a 5 con Ettaj che supera un non perfetto Masetti… Gli ultimi 2 minuti sono un continuo rovesciamento di fronte, ma proprio il portiere del Russi chiude i giochi calciando dalla propria area nella porta avversaria sguarnita.

Forse una delle peggiori uscite stagionali del Russi, complice anche un po’ di stanchezza dovuta al turno infrasettimanale di coppa, un Eta Beta che dimostra per l’ennesima volta di non meritare il penultimo posto in classifica.

In virtù del pareggio tra Recanati e Futsal Ancona e della vittoria della Dozzese sulla Ternana ora i punti sulle seconde sono 8, mancano 9 finali a Bottacini e i suoi ragazzi.