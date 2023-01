La palla a due è in programma oggi alle 18

Reduce dalla sconfitta casalinga nel derby contro Forlì, dove però la squadra ha combattuto fino alla fine contro una delle capolista del girone, l’OraSì è attesa da un altro derby, questa volta in trasferta, sul difficile campo della Tassi Group Ferrara. Gli estensi, all’andata battuti dai giallorossi al Carisport di Cesena, tra le mura amiche hanno infatti vinto 5 delle 9 gare disputate, battendo anche due delle migliori squadre del girone (Forlì e Cento).

Per i ragazzi di Coach Lotesoriere, che hanno vinto 3 delle ultime 6 partite disputate e hanno trovato a Nardò la prima gioia in trasferta, si tratta anche di un importante scontro in chiave salvezza, con Ferrara che rappresenta al momento, con 16 punti, la prima squadra che rimarrebbe fuori dal girone playout.

La palla a due è in programma alle ore 18 di oggi, domenica 29 gennaio alla Giuseppe Bondi Arena di Ferrara. Arbitri della partita saranno Alessio Dionisi di Fabriano (AN), Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Alex D’Amato di Tivoli (RM).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Ferrara sta facendo un grande campionato, ed in particolar modo in casa ha battuto due delle tre capolista, conducendo la gara per moltissimo tempo anche contro Pistoia. Propongono una cattiveria agonistica molto elevata e questo sarà il grande tema da fronteggiare per noi. La nostra settimana e stata molto complicata a livello numerico, ma spero di recuperare tutti per domenica”.

Le altre partite della 19° giornata di Serie A2 Girone Rosso

UEB Gesteco Cividale – Tramec Cento (28/01 ore 20)

Staff Mantova – Giorgio Tesi Group Pistoia (ore 17)

Fortitudo Flats Service Bologna – Apu Old Wild West Udine (ore 17)

RivieraBanca Basket Rimini – Umana Chiusi

Allianz Pazienza San Severo – Caffè Mokambo Chieti

Unieuro Forlì – HDL Nardò (ore 20)

La classifica

Unieuro Forlì, Tramec Cento, Giorgio Tesi Group Pistoia 28, Apu Old Wild West Udine 24, UEB Gesteco Cividale 22, Fortitudo Flats Service Bologna 18, RivieraBanca Basket Rimini, HDL Nardò, Tassi Group Ferrara 16, Umana Chiusi, Staff Mantova 14, OraSì Ravenna, Allianz Pazienza San Severo 10, Caffè Mokambo Chieti 8.

Diretta streaming LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).