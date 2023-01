La ConsarRcm spreca nel secondo set e non riesce a recuperare la partita

Spenta in attacco, lenta in difesa e poco precisa al servizio la ConsaRcm Ravenna cede di schianto allo strapotere del Bam acqua San Bernardo Cuneo che si porta a casa la posta intera grazie a una regia lucida e un attacco implacabile. Peccato perché l’occasione era ghiotta per superare i piemontesi in classifica che invece vanno a più 4 grazie a un secco 3-0. Miglior marcatore della serata l’opposto di Cuneo Santangelo (24 punti) seguito da Bovolenta (22).

22-25; 22-25; 23-25.

Dopo due trasferte consecutive, che hanno fruttato tre punti, la Consar Rcm è tornata al Pala Costa per la 18ª giornata del campionato di A2 Credem Banca in cui la formazione di Marco Bonitta ha ospitato la BAM Acqua San Bernardo Cuneo, che sopravanzava Ravenna di un punto in classifica. Dall’altra parte della rete c’era un avversario che fin qui, ha avuto due volti completamente differenti. Implacabile in casa dove ha vinto otto partite su 9 (e la Consar Rcm è stata tra le vittime) ma morbido in trasferta dove nell’ultimo turno, a Villa d’Agri, ha ottenuto il suo primo successo stagionale dopo sette ko di fila. Nelle ultime tre gare disputate, però il sestetto di Giaccardi è sempre arrivato al quinto set. Bonitta si concentra su questo ultimo aspetto. “Cuneo è una squadra che ha un roster di buon livello, e giocatori importanti – ha sottolineato il coach della Consar Rcm – che riescono a trovare energie grazie anche alla loro esperienza e alla loro qualità, come dimostrano le ultime tre partite in cui sono arrivati al tie-break”.

Questo il sestetto di partenza di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L). Ravenna si oppone con Mancini al palleggio, Bovolenta opposto, Ceban e Arasomwan al centro (Comparoni è infortunato), Orioli e Ngapeth alla banda.

Ravenna parte con il freno tirato nel primo set e va subito sotto per 0-4 con una Cuneo precisa e cinica e i ravennati poco attenti in difesa e imprecisi in attacco. Bonitta ferma il gioco ma non serve che Cuneo va subito 6-0 grazie a un ottimo turno di servizio di Pedron. Ceban sigla il primo punto di Ravenna che prova a ripartire anche se il passivo accumulato è ampio (2-7). Un ace di Mancini porta Ravenna quota 3 ma Cuneo riparte e vola 10-4 e poi 12-5 grazie a un potenziale offensivo, in questa fase, decisamente superiore a quello della ConsarRcm. Che però ha un guizzo e sfruttando alcune buone azioni offensive si riporta sotto (10-13) e Cuneo ferma il gioco. Ma Ravenna torna in campo decisa e riduce ancora il distacco (13-15) anche se l’assenza a muro di Comparoni di fa smentire e Cuneo ricomincia a macinare il suo gioco preciso in difesa e molto solido in attacco grazie a un Santangelo imprendibile per il muro ravennate. Così Bonitta ferma il gioco sul 16-21 e cerca di riordinare i pensieri in casa ConsarRcm. Ma non c’è nulla da fare e lo strapotere di Cuneo, sorretta anche da un ottimo servizio, ha la meglio per 25-22.

Nel secondo set si parte con due errori al servizio, uno per parte, e si procede punto a punto (3-3) poi Cuneo tenta la fuga ma Ravenna è attenta (7-7) e con un ace di Mancini si porta per la prima volta nel match avanti (9-8). Ma Cuneo riparte subito e si procede in parità (10-10) e poi 12-11 per la ConsarRcm che mette in campo Pinali al posto di un Orioli non particolarmente in palla. Si procede punto a punto (15-15) poi Ravenna ha un buono spunto e si porta sul 17-15 quando Giaccardi ferma il gioco. Poi dopo un errore in attacco dei suoi è Bonitta a fermare il gioco sul 18 pari per preparare il finale di set. Una buona difesa dei ravennati consente a Bovolenta di mettere a terra il pallone del 21-19 quando Giaccardi usa il suo secondo time out. Un guizzo di Mancini regala a Ravenna il 22° punto ma Bovolenta sbaglia il servizio (22-20) e Cuneo si riporta sotto (22-22) grazie a un ace di Parodi che poi concede il bis e porta avanti Cuneo 23-22. Con sei punti di fila Cuneo chiude il set 25-22 approfittando di uno dei frequenti black out dei Ravennati.

Nel terzo set si parte sul binario della parità e si arriva sul 7 pari senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il sopravvento. Un ace di Bovolenta porta Ravenna avanti (11-10) ma Cuneo risponde subito (11 pari). Un ace di Santangelo spezza l’equilibrio a favore di Cuneo (12-11) ma Ravenna attacca con Ceban e riagguanta la parità. Un errore di Ngapeth porta Cuneo avanti 14-13. Un bel muro di Bovolenta riporta avanti Ravenna (17-16) ma un errore di Pinali fa andare Cuneo a quota 18 e poi a 19 con altro errore in attacco di Ceban. Così Bonitta sente odore di bruciato e ferma il gioco (17-19) ma non serve perché Cuneo vola subito a quota 20 e poi 21. Così Bonitta ferma nuova mete il gioco ma la ConsarRcm si è sciolta sotto i colpi precisi di Cuneo e i troppi errori commessi (in regia ora c’è Monopoli). Sul 22-17 la gara pare finita ma La ConsarRcm ha ancora un guizzo e si porta a quota 19 quando Giaccardi ferma il gioco. Un ace di Bovolenta riaccende la speranza (20-22) e sprecata la palla del 21 da parte di Ravenna Cuneo si trova a 23. E poi a 24 con la partita saldamente in mano, Cuneo subisce la rimonta dei ravennati che si portano a quota 23 ma la corsa si ferma lì e Cuneo vince il set 25-23.