L’’'”Awc”, sigla di “Adriatico wind club”, società sportiva di Porto Corsini specializzata nella promozione e nello sviluppo delle discipline di windsurf, di kite e di vela multiscafo, compie trentacinque anni e si appresta a mettere in piedi una stagione di eventi al top, come illustrato in una nota. L’inizio delle attività è fissato a domenica 5 marzo, con l’inaugurazione del ristorante sociale, affidato a un nuovo gestore, che proporrà un’offerta enogastronomia tutta rinnovata.

Sul fronte agonistico, invece, fervono già i preparativi per l’organizzazione del primo fra gli eventi in calendario. Si tratta del trofeo “Memorial Ballanti-Saiani”, in programma da 31 venerdì marzo a domenica 2 aprile, a Porto Corsini, una regata per tavole a vela ormai nota in tutta Italia, in onore di Lorenza Ballanti e di Dalia Saiani, due windsurfer tragicamente e prematuramente scomparse. Da segnalare, prosegue la nota, lo spessore tecnico della manifestazione, essendo, infatti, sia patrocinata dalla “Fiv”, abbreviazione di “Federazione italiana vela”, e dall’associazione nazionale “Classe techno 293”, sia valida come prima tappa della coppa Italia “Windsurf techno 293 juniores”. A Porto Corsini arriveranno, quindi, per la regata, oltre cento atleti.

Il club della frazione ravennate, poi, continua la nota, fa parte del consorzio che organizza, insieme alla “Fiv”, il più importane evento italiano di vela giovanile, ossia una kermesse che comprende i campionati giovanili in singolo, la coppa del Presidente, e la coppa Primavela, in programma alla fine del mese agosto. Inoltre, torneranno gli appuntamenti estivi riservati agli appassionati, come la “Saraghina super challenge”, una serie di veleggiate non competitive per tutti i tipi di derive, di windsurf e di kite.

Con l’approssimarsi della bella stagione, infine, ripartiranno sia le attività federali di “Scuova vela e windsurf”, coordinate e svolte da tecnici “Fiv”, sia il progetto dal titolo “Campus mare”, altro fiore all’occhiello del sodalizio romagnolo. Quest’ultimo, più precisamente, è un’idea volta alla diffusione della cultura del mare fra i più piccoli, attraverso varie discipline acquatiche, come vela su monoscafo e su multiscafo, windsurf, kite, surf da onda, e sup, in modo trasversale e in modo multidisciplinare, coi bambini e coi turisti che, per tutta l’estate, si divertiranno tra lezioni teoriche e lezioni pratiche e con la formula del centro estivo, conclude la nota.

In merito al prestigioso calendario pieno di eventi dell'”Adriatico wind club”, di Porto Corsini, con l’inizio fissato a breve, si è espresso, Giovanni Forani, presidente dello stesso “Awc”, con le seguenti parole: “Non vediamo l’ora di iniziare, come tutti gli anni. La vela è uno sport in crescita, e noi ci sforziamo di appassionare il maggior numero di persone. Non a caso, il nostro motto è ‘In vela o windsurf dai nove ai novant’anni’. La conformazione geografica della costa ci aiuta in questo, basti pensare quanti turisti vedono ciò che facciamo dal ponte delle navi da crociera. Ringrazio le istituzioni locali e il settore produttivo della zona, che condividono la nostra visione e che ci sostengono costantemente nel lavoro”, ha concluso Fprani.