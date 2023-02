Stuoie Kids Foot ospiterà squadre anche da Albania, Francia, Scozia e Ungheria

Sport, amicizia, integrazione, socialità, volontariato, organizzazione e divertimento. Sono questi gli ingredienti che hanno sempre garantito il successo di Stuoie Kids Foot, il grande torneo di calcio giovanile organizzato dal 2016 al 2019 dall’attuale società sportiva Lugo 1982 nell’area dello stadio comunale intitolato a Ermes Muccinelli. Un evento che, dopo la sosta forzata degli ultimi anni dovuta alle note limitazioni per manifestazioni pubbliche, torna finalmente nel 2023 con il suo format collaudato e con rinnovato entusiasmo da parte di tutto lo staff organizzativo.

La quinta edizione dello Stuoie Kids Foot è fissata per sabato 3 e domenica 4 giugno, e per un lungo week-end di calcio e iniziative la macchina organizzativa è già partita da diverse settimane sotto la guida del Direttore tecnico Franky Tolmer e di tutto il consiglio della società rossoblu.

A quattro mesi di distanza dalla manifestazione si possono già anticipare alcuni dati e notizie di sicuro interesse. All’edizione 2023 dei Stuoie Kids Foot prenderanno parte complessivamente 20 squadre composte da giovani nati nel 2012 in rappresentanza sia del movimento calcistico del territorio, sia di club professionistici nazionali e internazionali. Tra le società che hanno già risposto all’invito e che calcheranno il campo dello stadio di Lugo a giugno non solo squadre locali, ma anche compagini come Bologna, Cesena, Pescara, Imolese e Ravenna, quest’ultima vincitrice nel 2019. E per proseguire nel solco internazionale già tracciato in passato, giungeranno in Romagna anche formazioni da quattro nazioni europee: Albania, Francia, Scozia e Ungheria.

Anche il programma di eventi collaterali al torneo sarà ricchissimo, con tante idee pronte a concretizzarsi anche grazie ai circa 80 volontari sui quali potrà contare Lugo 1982, tratto distintivo di questa società che vanta 40 anni di storia e che da sempre si affida in particolar modo allo spirito di aggregazione e al volontariato.

“Per tutti noi – racconta Antonio Amadei, presidente di Lugo 1982 – tornare ad organizzare Stuoie Kids Foot è un’emozione difficile da esprimere a parole. Dopo tre anni di stop si tratta dell’edizione della ripartenza, con tanto entusiasmo e qualche nuova difficoltà da affrontare. Abbiamo però una certezza: siamo un bellissimo gruppo di amici che vogliono educare i giovani allo sport e che amano trasmettere valori e insegnamenti, non solo sul campo di gioco. Per tutto questo ringrazio Franky Tolmer, vera anima dello Stuoie Kids Foot”.