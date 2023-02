Di fronte a oltre 2000 spettatori i giallorossi ribaltano la sfida salvezza contro Chiusi con un parziale di 14-2 negli ultimi 5′. Le FOTO

Vittoria al cardiopalmo per l’OraSì Ravenna che davanti agli oltre 2000 spettatori del Pala De Andrè fa sua la sfida salvezza contro l’Umana Chiusi grazie alla tripla allo scadere di Danilo Petrovic. I giallorossi hanno ancora una volta il merito di non mollare anche nel momento difficile, chiudendo la partita con un parziale di 14-2 negli ultimi 5’ che vale un successo fondamentale per la classifica.

Ottimo esordio per Josip Vrankic, top scorer della gara con 16 punti, a cui aggiunge anche 7 rimbalzi in una prestazione di grande energia. I ragazzi di Coach Lotesoriere trionfano grazie alla forza del gruppo, con il contributo di tutti e il grande sostegno, soprattutto nei minuti finali, del pubblico di Ravenna, arricchito dalla presenza degli atleti e dello staff della squadra di football americano dei Roosters Romagna, con le Cheerleaders che si sono esibite nell’intervallo, oltre che dai tanti giovani sportivi chiamati a raccolta dalla società, e da una nutrita delegazione di ragazzi e genitori della Compagnia dell’Albero.

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere inserisce Bartoli in quintetto con capitan Musso, Anthony, Bonacini e Petrovic. Musso mette i primi due punti della gara, ma Medford risponde con la tripla e la partita prosegue punto a punto per tutta la prima parte del primo quarto. Chiusi avanza sul 7-10, ma Anthony risponde con il canestro e fallo del pareggio e Ravenna sorpassa con Vrankic per il 12-10, prima che il canestro di Musso allo scadere fissi il punteggio sul 14-12.

Dopo un avvio di secondo periodo dominato dalle difese, gli ospiti provano la fuga con la tripla di Utomi e il canestro di Medford, volando a +9 sul 16-25. Utomi con tre liberi regala il massimo vantaggio a Chiusi sul 18-28, ma l’OraSì suona la carica nel finale di tempo e chiude la prima metà di gara con un parziale aperto di 9-0 che rimette in equilibrio la gara, mandando le squadre al riposo lungo sul 27-28.

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti provano ancora ad allungare (27-32), ma le triple di Petrovic e Musso tengono attaccati i giallorossi, che sorpassano con Bonacini sul 35-34. Chiusi reagisce aggiustando la mira dal perimetro e con i canestri pesanti di Bolpin, Utomi e Medford torna a condurre sul 37-43. L’ulteriore tripla di Bolpin vale il 42-51, ma l’OraSì riesce a chiudere il quarto a -7 sul 46-53.

Nel quarto periodo Chiusi tocca nuovamente il +9 per due volte, prima sul 46-55 in apertura, poi con la tripla di Raffaelli per il 53-62 a 5’ dalla fine. Ancora una volta però i ragazzi giallorossi non mollano, alzano la pressione in difesa e pian piano tornano sotto, con Musso che ruba la palla dalle mani di Bolpin per il canestro in contropiede del 60-62 a poco più di 2’ dallo scadere. Bonacini trasforma una palla persa nell’incredibile canestro del 64 pari nell’ultimo minuto e Ravenna si guadagna il tiro per vincere la gara. Musso sbaglia, ma intercetta il passaggio di apertura del contropiede avversario, regalado a Petrovic l’assit per la bomba della vittoria che manda in visibilio il Pala De Andrè.

Il post-partita

“Innanzitutto quando si vince una partita all’ultimo possesso bisogna rendere onore agli avversari – commenta Coach Lotesoriere – perché abbiamo disputato una gara alla pari decisa da un episodio. Ci godiamo il nostro umore che è alle stelle, ma è giusto ricordare che i nostri avversari hanno fatto una prestazione di livello mettendoci in difficoltà in situazioni che avevamo preparato, ma sulle quali, anche grazie alla loro pressione costante sulla palla, non siamo stati bravi ad eseguire. Non a caso ci hanno forzato quindici palle perse e sono primi nel girone in questa categoria statistica.

Abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel secondo quarto e lì siamo stati bravi a reagire subito, mentre è stato più grave quello del terzo quarto, dove abbiamo commesso errori evitabili soprattutto in difesa. Nel quarto quarto invece abbiamo fatto otti minuti di difesa eccellente, forzandoli sui loro punti deboli e concedendo solo un rimbalzo in attacco. Sono molto contento perché ne stiamo parlando tanto con i ragazzi sapendo che spesso le gare ruvide come questa si decidono proprio sulle piccole cose.

Alla fine nel punto a punto finale poi siamo stati premiati anche perché ce lo siamo meritato, e sono molto molto felice anche per l’ambiente di questa sera. Grazie alle iniziative della società e ai nostri tifosi che ci seguono sempre abbiamo avuto un Pala De Andrè dovei il calore è stato pazzesco. Vivere gli ultimi possessi con quasi duemila persone in piedi è stato davvero emozionante. Doveroso quindi ringraziare le Cheerleaders, la squadra di football americano, tutti gli sportivi che hanno usufruito della promozione biglietti e gli amici della Compagnia dell’Albero con i ragazzi di tutte le sezioni che hanno contribuito a gremire gli spalti”.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Umana Chiusi 67-64 (14-12, 29-28, 46-53)

Ravenna: Anthony 10, Giordano, Musso 11, Bartoli 7, Oxilia 9, Vrankic 16, Onojaife ne, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 8, Laghi ne, Bonacini 6. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Chiusi: Utomi 14, Candotto 2, Medford 15, Bolpin 8, Braccagni ne, Porfilio ne, Donzelli 7, Bozzetto 4, Raucci 7, Raffaelli 7, Possamai ne. All.: Giovanni Battista Bassi. Ass.: Giacomo Piersante, Luca Civinini.

Arbitri: Salvatore Nuara di Treviso, Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (MI) e Matteo Roiaz di Muggia (TS).