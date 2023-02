Al Benelli il Ravenna vuole continuità di risultati

Terzo impegno settimanale per i giallorossi che, dopo avere avuto la meglio sul Crema ed avere espugnato il campo della capolista Giana Erminio vogliono cercare di completare il tris di vittorie in 8 giorni superando la Correggese al Benelli. Gli emiliani allenati da Antonio Soda, dopo un avvio negativo che è costato la panchina a Gabriele Graziani, stanno cercando di risalire la china ed uscire dalla zona playout. Al riguardo il rendimento degli emiliani, soprattutto nelle ultime gare è da alta classifica, con i biancorossi che arriveranno al Benelli come una delle squadre più in forma del campionato. Tra gli ospiti troveremo due ex giallorossi, passati alla Correggese nel mese di dicembre, Abel Gigli e Luis Carrasco. Ceduti Ferretti e Villanova, il top scorer ospite è Matteo Rizzi ex Real Forte Querceta. In casa giallorossa, Gadda anche per questa gara avrà ben pochi margini di manovra per allestire l’undici iniziale, ad una squadra già priva degli infortunati Spinosa, Boccardi, Rinaldi, Pipicella e con Lussignoli che torna disponibile ma con pochi minuti nelle gambe, si aggiungono infatti le assenze comminate dal giudice sportivo. Non saranno disponibili Magnanini e Abbey in diffida ed ammoniti nel corso della partita a Gorgonzola contro il Giana Erminio e Marangon che, espulso dalla panchina, dovrà saltare oltre la Correggese anche la trasferta versiliese contro il Real Forte Querceta.

Dopo un ciclo di gare molto intenso, reso ancora più complicato dagli infortuni Massimo Gadda vuole dai suoi un ulteriore passo in avanti ed attenzione massima nei confronti della Correggese: “I ragazzi lo sanno cosa penso della partita di oggi e dell’importanza che ha. E’ una partita importantissima perché chiude un ciclo di tre settimane difficilissimo e portarla a casa darebbe un segnale importante a tutti. Anche oggi abbiamo tante assenze pesanti, ma ho fiducia che anche possiamo fare una buonissima partita. La Correggese è un avversario insidioso che nelle ultime 5 gare ha subito solo un gol, sappiamo che ci attenderà un impegno molto difficile.”