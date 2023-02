La ConsarRcm sconfigge la Consoli Brescia e si avvicina alla zona playoff

Fu 3-0 all’andata per la ConsarRcm ed è stato ancora un 3-0 al ritorno a Brescia sulla Consoli. Ravenna si conferma la bestia nera dei lombardi e fa sua l’intera posta della partita portandosi a 27 punti, lontana dalla zona retrocessione vicina quella dei playoff. Ma molto dipenderà dai prossimi incontri. Intanto i romagnoli portano a casa tre preziosissimi punti al termine di una partita sì vittoriosa ma scialba sotto il profilo tecnico anche a causa delle numerose assenze in casa bresciana. Bovolenta chiude una prestazione ottima ma tutta la squadra è stata positiva specie negli attacchi dal centro dove Arasomwan e Comparoni hanno fatto la differenza. Buone anche le prestazioni di Pinali e Orioli orchestrati da un Monopoli ordinato.

24-26; 20-25; 19-25

I romagnoli dopo la sconfitta interna subita per mano di Cuneo erano determinati a riconfermare il loro marchio di ragazzi terribili, gli unici ad avere battuto Castellana Grotte in questo girone di ritorno. I punti di forza sono certamente nella coppia di centrali Comparoni – Arasomwan e nell’opposto Bovolenta (oro europeo U20, 342 punti già messi a terra in stagione) che trascina i suoi giovani compagni di squadra. Rispetto all’andata è cambiata la regia, con il subentro di Monopoli (preferito a Mancini nella gara di Brescia) a Coscione, mentre all’attacco di mano Bonitta schiera Orioli e preferisce Pinali a Ngapeth. Libero è Goi.

Consoli Brescia, appena un punto sotto Ravennati che erano a quota 24 in classifica, schiera, agli ordini di mister Zambonardi, Zani al palleggio e Bisi opposto, Abrahan alla banda con Galliani, Candeli e Esposito Loglisi al centro, con Franzoni libero. Una formazione rimaneggiata a causa di molte assenze.

Inizio a corrente ridota nel primo set con le squadre che procedono punto a punto e occorre aspettare il 7-7 per vedere un bel muro di Comparoni e poi un errore di Bisi che porta avanti i ravennati per 8-7. Poi errori a ripetizione in battuta da parte di entrambe le squadre ma la ConsarRcm stacca sul 12-10 grazie ad alcune imprecisioni dei giocatori bresciani. Orioli mette giù il punto del 14-12 ma i bresciani tornano in parità grazie a un errore in attacco dei ravennati e uno splendido diagonale riporta Ravenna avanti 15-13 nel contesto di un set di modesto livello tecnico-agonistico. Ma Brescia non ci sta e con un bell’attacco di Bisi si porta sul 18 pari. Un bell’attacco di Bovolenta riporta Ravenna a più 2 (18-20). Bel muro di Arosomwan e Ravenna scappa 23-20. Una schiacciata out di Galliani porta Ravenna a quota 24 ma il videocheck annulla il punto e Ravenna resta a 23 e Brescia a 21. Un prepotente muro di Esposito su attacco da seconda linea di Orioli porta Brescia a quota 22 e il set che sembrava alla portata di Ravenna ritorna in bilico. Ravenna attacca bene dal centro e si porta al set point che Ravenna non finalizza nello scambio più combattuto del primo set che Ravenna chiude con un ace di Bovolenta per 26-24 dopo ben otto errori al servizio da parte dei ravennati; Arasomwan chiude con un rotondo 100% grazie a 4 punti e un muro.

Il secondo set si apre con un muro su Orioli che porta il primo punto a casa della Consoli ma la ConsarRcm approfitta di errori della Consoli e si porta avanti 4-2 e poi 6-3 grazie a un suntuoso attacco di Bovolenta. Un ace di Orioli porta la ConsarRcm avanti 9-4. Un ace di Candeli riaccende le speranze dei bresciani sul 9-12 ma Ravenna replica subito con Orioli. Ma Brescia non molla e si porta meno 2 da Ravenna (12-14). Si avanti punto a punto (16-18) ma poi la ConsarRcm approfitta di due errori di Brescia e si porta avanti 20-16 quando Zambonardi ferma il gioco. Altro punto di Ravenna e altro timeout chiesto da Brescia che vuole bloccare la corsa della CosarRcm ora a più 5. Un errore di Monooli regala il diciottesimo punto a Brecsia ma Ravenna insiste e un bel muri di Arasomwan porta Ravenna quota 23. Orioli schiaccia fuori e Brescia rislza la testa (23-20) e Bonitta ferma il gioco nel timore della classica situazione in cui i suoi ragazzi sono avanti e poi vengono rimontati. Un ace di Orioli chiude il set 25-20 dopo che l’opposto di Brescia Bisi si è infortunato cadendo male da un’azione di muro. E così la squadra lombarda perde una pedina molto importante dopo l’assenza anche di Petry e manda in campo Gatto.

Il terzo set parte ben per Ravenna che scatta sul 4-2 grazie a un attacco fuori di Brescia e a un bel muro di Orioli. Così Zambonardi ferma subito il gioco ma Brescia è in difficolta oltre che per il gioco preciso di Ravenna per i tati assenti. Un attacco di Gatto riporta Brescia in parità (5-5) si continua punto a punto ma Ravenna scatta sul 9-7 grazie a un errore del libero Loglisi e poi la ConsarRcm arriva a quota 10 grazie ad un ace di Bovolenta, il migliore tra i ravennati fino a questo momento. E Brescia ferma il gioco. Ma Ravenna continua e con due pallonetti di Bovolenta si porta avanti 14-11; tuttavia Brescia non molla e si porta sul 14-15. IL muro ravennate si fa sentire e la ConsarRcm torna avanti (17-14) poi la scena è tutta per Ravenna grazie ad un Pinali positivo e un Bovolenta che non perdona e chiude il set 25-19.