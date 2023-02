Una lunga e difficile trasferta attende le giallorosse nel prossimo turno. Domenica 19, renderanno visita all’Ambra Cavallini Pontedera (PI) capolista del campionato

Non basta ad Olimpia Teodora una bella prova per ottenere punti dal turno casalingo del campionato di B2. La sfortuna sotto forma di infortuni e malanni di stagione unita ad una oggettiva forza della squadra avversaria costringe le ravennati ad accontentarsi di aver ben giocato per lunghi tratti ed aver lottato alla pari contro la terza forza del campionato.

Out la centrale Comastri, c’è Fusaroli che affianca Bendoni, gli esterni sono Monaco e Ghiberti in posto 4 e Pioli opposto viste anche le non perfette condizioni di Ronchi, Piovaccari e Balducci. Baravelli al palleggio e Macchi libero completano lo starting six ravennate. Le azzurre riccionesi vengono schierate da coach Piraccini con Moltrasio al palleggio, Tallevi opposto, Godenzoni e Gabellini di banda, al centro Ricci e Gugnali, Agostini libero.

Parte male Ravenna (0-4), sul 4-10 coach Marone arresta il gioco e questo momento la partita cambia. Dal massimo vantaggio Riccione (5-12) le giallorosse trascinate da una eccellente Ghiberti iniziano un continuo recupero che le porta fino a giocarsi la palla del possibile 24 pari dopo aver annullato due palle set. Un beffardo attacco di Godenzoni che si smorza sul filo della rete da l’1-0 alla Lasersoft Riccione. Si torna in campo e il match resta equilibrato. Olimpia avanti 11-9 gioca bene e sembra acquisire sicurezza, purtroppo perché subisce uno 0-4 che rimanda avanti le ospiti che non saranno più raggiunte. Il vantaggio di Moltrasio e compagne tocca un massimo di 4 lunghezze (20-16) ma sarà sufficiente a portarsi sul 2-0. Si spegne sul 21-22 la reazione orgogliosa delle leonesse sospinte da una Greta Monaco in ottima giornata. Una squadra molto quadrata quella ospite, ben orchestrata da una regista di gran livello, con un terminale offensivo impotente nel braccio dell’opposta Talevi che sarà capace di mettere a terra 17 punti con percentuale di attacco attorno al 50%. Il 5-0 iniziale per Riccione sembra far capire che in campo ravennate ormai non ce ne sia più; invece, Olimpia pareggia a quota 9 e riesce addirittura a mettere il naso avanti. Purtroppo, a lungo andare il cuore messo in campo da Bendoni e compagne non basta a scardinare la solidità delle avversarie. Un ultimo sussulto in casa Olimpia Teodora quando sul 19-24 entra in campo per la battuta la classe 2009 Margot Piraccini al suo esordio assoluto in B. Due bei servizi obbligano Riccione a giocare scontato e accendono una speranza piccola come lo spazio tra la riga e la palla del terzo servizio della giovanissima ravennate.

Pronostico rispettato quindi per una squadra che occupa le posizioni di vertice del campionato e che lotterà fino alla fine per i playoff. Simona Rinieri, coordinatrice dell’area tecnica di Olimpia Teodora sottolinea che “Quando siamo riuscite a spingere in battuta le abbiamo messe in difficoltà rallentando il loro gioco – sottolinea Simona Rinieri, coordinatrice dell’area tecnica di Olimpia Teodora –, peccato per qualche errore di troppo che ci è costato la possibilità di vincere almeno il primo set che magari avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Certamente loro sono una squadra forte, più esperta e costruita con fondate ambizioni per il salto di categoria. Senza cercare alibi non siamo nemmeno state fortunate anche sotto l’aspetto della salute perché abbiamo avuto mezza squadra ko in settimana, in ogni caso testa alta e ci rifaremo”.

Una lunga e difficile trasferta attende le giallorosse nel prossimo turno. Domenica 19, renderanno visita all’Ambra Cavallini Pontedera (PI) capolista del campionato con 14 vittorie in 15 partite. Inizio gara ore 18 nel nuovo palasport della cittadina toscana.

IL TABELLINO:

OLIMPIA TEODORA – LASERSOFT RICCIONE 0-3 (23-25, 21-25, 21-25)

OLIMPIA TEODORA: Piraccini, Fusaroli 9, Macchi (L1), Monaco 16, Pioli 5, Baravelli 1,Ghiberti 12, Bendoni (K) 5, Ravaglia 1, Piovaccari, Balducci 1. N.e. Munteanu, Ronchi, Comastri (L2). All. Marone.

RICCIONE: Jelenkovic, Tallevi 17, Agostini (L), Moltrasio (K) 2, Gabellini 8, Godenzoni 9, Ricci 5, Gugnali 11. N. e. Astolfi, Chisté, Paolassini, Fogli. All. Piraccini.

Altri risultati del 15º turno Serie B2 girone G: Potenza Picena-Ozzano 1-3, Castenaso-Pontedera 0-3, Polverigi-Lucrezia 3-1, Prato-Pagliare 3-0, Rimini-Pistola 0-3, Monte Urano-Porto San Giorgio 0-3.

Classifica: Ozzano e Pontedera 40, Prato e Riccione 35, Polverigi 31, Pistoia 25, Lucrezia 21, Potenza Picena 20, Olimpia Teodora 18, Porto San Giorgio 17, Castenaso 14, Rimini 12, Pagliare 5, Monte Urano 2