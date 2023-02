Al Pala Costa alle 20.30 i bizantini ospitano i lucani, attualmente al terzultimo posto

L’obiettivo che la Consar Rcm, club ravennate di volley maschile, ha individuato per il match contro la Cave del Sole Lagonegro, in programma nella serata di oggi, sabato 18 febbraio, al Pala Costa di Ravenna, alle 20.30, e valido come anticipo della ventesima giornata, la settima del girone di ritorno, del campionato di serie A2 Credem banca, è ripetere la prestazione e il risultato di Brescia.

Dopo il successo in Lombardia, la squadra di coach Bonitta è salita al nono posto in classifica, con ventisette punti, a una sola lunghezza dall’ottavo posto, portando a cinque i punti di vantaggio sulla terzultima piazza, potenzialmente coinvolta nei playout, occupata proprio dai lucani. Un altro successo di Goi e compagni, che al momento, rispetto all’analogo percorso del girone d’andata, hanno totalizzato due punti in più, nove contro sette, sposterebbe la bilancia di Ravenna decisamente verso un finale di stagione meno complicato e più proiettato verso altri obiettivi, rispetto ad una parte restante scandita dalle preoccupazioni di essere coinvolti nella zona retrocessione.

L’approccio, l’atteggiamento e la continuità di gioco in tutte le fasi del match saranno determinanti; mentre, sul piano dei singoli, si profila un bel duello in attacco tra Bovolenta e tra Pereira Da Silva, rispettivamente quarto, a quota 364, e secondo, a quota 379, nella classifica dei punti fatti. Un fattore potrebbe essere la capacità di Comparoni, secondo per numero di blocks vincenti, e di Arasomwan di alzare un muro efficace; ma anche la capacità di mettere in difficoltà la ricezione della squadra di Barbiero, che ha in Panciocco il miglior giocatore del campionato in questo fondamentale.

In merito al match contro la Cave del Sole Lagonegro, in programma nella serata di oggi, sabato 18 febbraio, al Pala Costa di Ravenna, alle 20.30, si è espresso Marco Bonitta, allenatore della Consar Rcm, con le seguenti parole: “Le premesse sono le stesse del precedente match, e ci attende il secondo scontro diretto. Si tratta di una partita importantissima per il nostro obiettivo della salvezza. Speriamo di regalare ai nostri tifosi una bella partita e una grande prestazione, ci è riuscito abbastanza spesso in questo campionato, ma invito a prestare molta attenzione a Lagonegro, perché sta giocando bene; è reduce anch’essa da una vittoria fondamentale; ha inserito un giocatore, Urbanowicz, fisicamente molto prestante e tecnicamente piuttosto valido, e quindi sarà una partita durissima. Atteggiamento e continuità sono le cose più positive che abbiamo visto a Brescia, dove la squadra ha saputo amministrare un’evidente difficoltà di organico dei padroni di casa. Abbiamo sempre tenuto il punteggio a nostro favore, abbiamo messo in campo anche qualche situazione tecnica interessante. Non è stata una partita di altissimo livello tecnico, però era importante vincere e oggi, contro Lagonegro, dovremo sicuramente mettere in campo una qualità superiore”, ha concluso Bonitta.

Come sempre, la partita, arbitrata da Nava di Monza e da Mattei di Treia, sarà trasmessa in diretta sul sito web www.volleyballworld.tv, e in replica mercoledì 22 febbraio, alle 22.45, sul canale 78 di Teleromagna sport. Per quanto riguarda le biglietterie del Pala Costa della città bizantina, invece, saranno aperte alle 19 di oggi, sabato 18 febbraio.