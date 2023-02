Splendida partita dei ragazzi Bonitta: “Salvezza sempre più vicina”

Partita straordinaria della ConsarRcm che centra il secondo successo consecutivo contro Cave del Sole Lagonegro e sale a 30 punti in classifica. Un 3-0 che non ammette discussioni a fronte di una superiorità di gioco che non è mai stata messa in discussione. Da parte loro i lucani sono stati in partita solo nelle fasi centrali del primo e del secondo set soccombendo nettamente nella terza frazione. Ottima la prestazione dei Ravennati che hanno messo in luce un gioco preciso e una mentalità lucida e aggressiva quanto basta. Bovolenta il miglior marcatore con 18 punti seguito da Orioli (14).

25-19; 25-19; 25-10;

Ripetere la partita di Brescia. Era questo l’obiettivo della Consar Rcm per il match contro la Cave del Sole Lagonegro in programma questa sera al Pala Costa e valido come anticipo della 20esima giornata, settima di ritorno, del campionato di A2 Credem Banca. Dopo il successo in Lombardia, la squadra di Bonitta era salita al nono posto con 27 punti, a -1 dall’ottavo posto, e ha portato a 5 le lunghezze di vantaggio sulla terzultima piazza, potenzialmente coinvolta nei playout, occupata proprio dai lucani. L’approccio, l’atteggiamento e la continuità di gioco in tutte le fasi del match saranno determinanti, mentre sul piano dei singoli si profilava un bel duello in attacco tra Bovolenta e Pereira Da Silva, rispettivamente quarto e secondo nella classifica dei punti fatti (rispettivamente 364 e 379). Un fattore potrebbe essere la capacità di Comparoni (secondo per numero di blocks vincenti) e Arasomwan di alzare un muro efficace, ma anche la capacità di mettere in difficoltà la ricezione della squadra di Barbiero, che ha in Panciocco il miglior giocatore del campionato in questo fondamentale.

Ravenna è partita con Monopoli al palleggio, ancora una volta preferito al giovane Mancini, Bovolenta opposto, Ngapeth e Orioli di banda, Arasomwan e Comparoni al centro Goi libero. Allenatore Bonitta.

Cave del Sole Lagonegro risponde con Izzo al palleggio, opposto Pereira, di banda Urbanowicz e Panciocco, al centro Orlando Boscardini e Bonola, libero El Moudden. Allenatore Barbiero.

Arbitri: Stefano Nava e Lorenzo Mattei. Gli spettatori a quota 605 per un incasso al botteghino di 4.268 euro.

Inizio punto a punto nel primo set con le squadre che si studiano mentre Bonitta affida il palleggio all’esperienza di Monopoli. Il primo break e di Lagonegro che si porta sul 6-4 ma un bel muro di Comparoni riporta i ravennati in parità (6-6) e così si procede (10-10 e poi 13-13) senza che una squadra riesca a prevalere sull’altra ma Ravenna subisce molto il muro avversario. Un ace di Bovolenta spezza l’equilibrio (16-14) e Barbiero ferma subito il gioco. Un errore di Ngapet in attacco regala di nuovo la parità ai lucani (16-16) e un punto spettacolare riporta avanti Ravenna che allunga con Orioli sul 18-16. Ravenna va avanti 20-19 poi un ace di Orioli porta la ConsarRcm 22-19 e poi Bovolenta mette a terra il 23mo punto e Barbiero ferma di nuovo il gioco. Ma non serve perché un muro di Ngapeth porta Ravenna a quota 24 e poi Bovolenta (8 punti in totale) mette a terra il punto del set.

Nel secondo set Ravenna parte con il sestetto iniziale del primo e si parte punto a punto (5-5) come nel primo set; un bel muro di Comparoni manda aventi i ravennati 12-11 ma i Lucani impoattano subito. Un bella battutra di Bovolenta propizia il break dei ravennati che vanno sul 14-12 e Barbiero ferma subito il gioco. Una bella difesa propizia il punto numero 15 per la ConsarRcm e il gioco sale di livello con belle difese da una parte e dall’altra. Ma Lagonegro ha qualcosa in più in attacco e si porta 14-15 così è Bonitta a fermare il gioco. La soste ricarica i ravebnati che volano 20-17 e poi 21 grazie a un errore in attacco dei lucani. Un ace di Orili regala a Ravenna il punto numero 22 e Barbiero ferma nuovamente il gioco. Ma Ravenna vola sul 24 e alla prima occasione Ngapeth chiude il set con identico punteggio rispetto alla prima frazione (25-19). Miglior realizzatore Orioli con 15 punti.

Grande partenza di Ravenna nel terzo set che vola 3-0 e poi 5-2 grazie a una buona difesa e un attacco preciso soprattutto dal centro. Un errore di Urbanovwicz porta Ravenna sull’8-4 che continua a macinare buon gioco (10-5) e poi 12-7. Sul 13-7 Barbiero ferma il gioco ma il Lagonegro è in bambola e subisce (17-9) senza troppa convinzione. Ora La Consar Rcm deve tenere la concentrazione e portare a casa il set anche perché Lagonegro continua a sbagliare (18-9) e la ConsarRcm ne approfitta (20-10). Sul 21-10 Barbiero chiama il time out della disperazione dopo aver cambiato anche il palleggiatore. Ma non serve perché c’è solo una squadra in campo e la ConsarRcm sale 24-10 e poi 25-10 tra gli applausi dei tifosi. Un punteggio che la ConsarRcm non aveva mai ottenuto in questo campionato.

“Una partita molto importante per noi che avevamo voglia di vincere casa dopo la sconfitta con Cuneo – ha detto a fine partita Ngapeth – grazie ad una buona forza di squadra e a una difesa sempre attenta. Abbiamo lavorato duro in settimana e si vede. Ci siamo allontanati dalla zona retrocessione e ora possiamo anche guardare avanti con fiducia”. Protagonista della serata Natale Monopoli, in campo dall’inizio alla fine. “L’intesa con i centrali è stata ottima – ha detto Monopoli – e anche la difesa è andata alla grande”. Soddisfatto il coach Marco Bonitta: “Una delle nostre migliori partite, vincere 3-0 davanti al nostro pubblico era importante e dopo le delusioni con Cuneo e Porto Viro una bella vittoria ci voleva. Un plauso alla difesa che ha fatto benissimo e il pubblico si è divertito così come gli avversari hanno perso lucidità. La scelta in regia di Monopoli non è definitiva perché porta esperienza e lucidità; Mancini si sta allenando bene e arriverà presto il suo momento. Orioli parte a fatica ma poi è salito in cattedra e anche in battuta ha seguito bene le indicazioni con le battute flot; lucido e attento, quasi perfetto. Aver fatto due 3-0 è importate per il nostro obiettivo che resta la salvezza”.