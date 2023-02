La palla a due è in programma alle ore 17 di oggi

Dopo l’avvincente vittoria del Pala De Andrè contro Chiusi, l’OraSì torna in campo in trasferta sul difficile campo della Apu Old Wild West Udine. I friulani, tra i roster più attrezzati e a inizio campionato considerati tra le favorite alla vittoria finale, occupano il quarto posto in classifica, ma tra le mura amiche hanno perso solo contro le prime tre.

Test difficile per i ragazzi di Coach Lotesoriere, che tenteranno di sovvertire il pronostico approfittando del buon momento di forma: i giallorossi infatti hanno vinto 4 delle 8 gare disputate nel girone di ritorno (e 5 delle ultime 9 giocate), con anche due successi in trasferta.

La palla a due è in programma alle ore 17 di domenica 19 febbraio. Arbitri della partita saranno Enrico Boscolo di Chioggia (VE), Francesco Terranova di Ferrara e Chiara Maschietto di Treviso.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Affrontiamo un roster con tanti giocatori di categoria superiore e con una fisicità importante per noi. Proveremo con tutte le nostre forze e con un grande lavoro di squadra a colmare il più possibile il gap tecnico, fisico e di profondità del roster, per essere competitivi per tutti i quaranta minuti di partita”.

Le altre partite della 22° giornata di Serie A2 Girone Rosso

Tassi Group Ferrara – UEB Gesteco Cividale (ore 17)

Allianz Pazienza San Severo – HDL Nardò

Fortitudo Flats Service Bologna – Staff Mantova

Umana Chiusi – Giorgio Tesi Group Pistoia

RivieraBanca Basket Rimini – Caffè Mokambo Chieti (ore 19)

Tramec Cento – Unieuro Forlì (ore 20)

La classifica

Unieuro Forlì, Giorgio Tesi Group Pistoia 34, Tramec Cento 32, Apu Old Wild West Udine 26, UEB Gesteco Cividale, Fortitudo Flats Service Bologna 22, RivieraBanca Basket Rimini, HDL Nardò 20, Tassi Group Ferrara 16, Umana Chiusi, OraSì Ravenna, Staff Mantova, Allianz Pazienza San Severo 14, Caffè Mokambo Chieti 12.

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/) e diretta TV su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).