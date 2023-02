3 – 6 il risultato, continua la corsa dei falchetti

Pronti via e un Russi arrembante si porta sul doppio vantaggio in 5 minuti, goal di Fuentes che segna l’1 a 0 con un pregevole pallonetto e Michelacci con un sinistro dei suoi segna il secondo.

Sembra in discesa per gli ospiti, invece il Cerreto D’Esi comincia a prendere campo e al minuto 11 accorcia con Bicaj.

Dopo 2 minuti ancora Michelacci su pregevole tacco di Spadoni porta il risultato sul 1 a 3. I padroni di casa non ci stanno e trovano il 2 a 3 su sfortunata deviazione di Golinelli.

Nel finale di tempo Cianciulli ristabilisce il doppio vantaggio, risultato su cui si va al riposo.

La ripresa vede i ragazzi di Mr Bottacini più aggressivi e dopo 5 minuti il risultato è 5 a 2, tripletta per Michelacci.

Sembra finita… Invece al minuto 11 il Cerreto segna con Casoli il 3 a 5.

Poi ancora Cianciulli sigla il 6 a 3 per il Russi, nel finale c’è Gloria anche per Masetti che para un rigore a Bicaj.

Forse non un match proprio brillante per il Russi ma porta comunque a casa 3 punti fondamentali per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

Il prossimo weekend vede la serie B a riposo, alla ripresa il Russi ospiterà il Corinaldo, ultima squadra in campionato capace di battere gli ArancioNeri.