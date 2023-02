La palla a due è in programma alle ore 18 di oggi, domenica 26 febbraio

Dopo la sconfitta sul campo di Udine l’OraSì Ravenna si prepara ad un’altra sfida difficile e prestigiosa. Domenica 26 febbraio, alle 18, al Pala De Andrè, i giallorossi ospitano infatti la Fortitudo Bologna, a sua volta reduce da una bruciante sconfitta casalinga contro Mantova.

Contro una delle società storiche della pallacanestro italiana, la squadra di Coach Lotesoriere cerca importanti punti salvezza e la rivincita della gara di andata, quando i ravennati giocarono un eccellente primo tempo, ma dovettero subire la rimonta biancoblu.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 26 febbraio. Arbitri della partita saranno Alessandro Costa di Livorno, Marco Attard di Firenze e Alberto Perocco di Ponzano Veneto (TV).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Affrontiamo uno dei top roster di questo campionato, reduce da qualche risultato negativo che di sicuro renderà loro ancora più aggressivi: pensare che gli ultimi risultati propongano una gara facile è un luogo comune abbastanza privo di contenuti e conoscenza. Di sicuro noi abbiamo una grande voglia e fame di provare a fare un’impresa in casa insieme ai nostri tifosi, perchè siamo consci che vincere sarebbe un’impresa per noi.

Siamo anche consci che questa impresa passerà da delle lotte fisiche imponenti e che dovremo essere bravi a tener botta anche nei momenti in cui magari ne perderemo qualcuna di fila. Dobbiamo cercare di proporre sempre meglio e sempre più a lungo quella pallacanestro di squadra offensiva e difensiva degli ultimi due mesi e mezzo, sia in ottica di provare a vincere ogni domenica in regular season, sia affinchè sia sempre più rodata ed efficiente per la post season”.

Le altre partite della 23° giornata di Serie A2 Girone Rosso

Staff Mantova – Umana Chiusi (ore 17)

Unieuro Forlì – Allianz Pazienza San Severo

Caffè Mokambo Chieti – Apu Old Wild West Udine

HDL Nardò – Tassi Group Ferrara

UEB Gesteco Cividale – RivieraBanca Basket Rimini (10/03 ore 20)

Giorgio Tesi Group Pistoia – Tramec Cento (22/03 ore 20.30)

La classifica

Unieuro Forlì 36, Giorgio Tesi Group Pistoia 34, Tramec Cento 32, 28, UEB Gesteco Cividale 24, Fortitudo Flats Service Bologna, RivieraBanca Basket Rimini 22, HDL Nardò 20, Allianz Pazienza San Severo, Umana Chiusi, Tassi Group Ferrara, Staff Mantova 16, OraSì Ravenna 14, Caffè Mokambo Chieti 12.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 17 di domenica 26 febbraio, così come i cancelli del palazzetto.

Prevista inoltre un’apertura straordinaria in mattinata, dalle 11 alle 13.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-fortitudo/203369 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero tribuna: 17 euro

Biglietto ridotto (universitari, under 18 e over 65): 12 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna e under 6 anni)

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).