Giallorossi al Benelli puntano a superare un lanciato United Riccione

Un pomeriggio che promette emozioni quello di oggi, domenica 26 febbraio, allo stadio Benelli, di fronte si troveranno due squadre in piena lotta per i playoff. Da una parte i giallorossi che vogliono riprendere subito la marcia dopo il brusco stop contro il Real Forte Querceta, dall’altra la squadra, forse, più in forma del momento: lo United Riccione.

Gli uomini allenati dal ravennate Gori infatti sono reduci da un rendimento notevole, ben 6 vittorie nelle ultime 7 gare di campionato disputate, un rendimento che però non stupisce, sono stati ingenti gli investimenti fatti dalla società per assicurare al tecnico una formazione di alta categoria. Non da ultimi gli inserimenti di Vassallo e Mokulu nel mercato di riparazione, giocatori di livello assoluto che sono andati a dare il cambio di marcia ad una rosa già competitiva. Tra le fila degli ospiti troviamo due ex giallorossi, oltre al già citato Mokulu, autore di 13 reti nelle 28 apparizioni con il Ravenna, anche il capitano dei biancoazzurri Alessio Benedetti ha collezionato 12 presenze in maglia giallorossa nella stagione 20/21. Assente forzato l’unico ex in casa Ravenna, Michele Rinaldi infatti, dopo avere iniziato la stagione con il Riccione, era passato a dicembre in giallorosso ma il grave infortunio al ginocchio avvenuto contro l’Aglianese ha messo fuori causa fino a fine campionato il baluardo difensivo. Infermeria del Ravenna che continua ad “ospitare” anche Spinosa, Pipicella e Boccardi. Qualche speranza di vedere Boccardi ristabilito e a disposizione per la prossima gara con la Sammaurese mentre per Spinosa ci vorranno almeno altri 15 giorni per tornare in campo. Pienamente recuperati gli influenzati Guidone che aveva saltato la trasferta a Forte dei Marmi ed il duo Lisi-Ndreca che erano scesi in campo non in perfette condizioni fisiche. Per la gara di domani mister Gadda avrà quindi qualche carta in più da potere giocare sia nella formazione iniziale, sia a partita in corso, potendo contare anche sulla fine della squalifica comminata a Marangon sul finale della trasferta sul campo della Giana Erminio.

In fase di presentazione della gara il tecnico giallorosso sottolinea il livello dell’avversario e richiama alla massima attenzione i suoi: “Ci aspetta una partita difficile contro un avversario che si sta dimostrando una delle squadre più forti del campionato, una squadra con individualità importanti, sarà tosta. Noi vogliamo fare bene per rimediare alla sconfitta di domenica, dove non meritavamo di tornare a mani vuote. Domani mi aspetto una partita a viso aperto con entrambe le squadre che cercheranno di vincere, dovremo puntare a fare la gara ma facendo molta attenzione per la forza del loro reparto offensivo.”