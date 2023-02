I ragazzi di Bonitta cedono 3-2 ma portano a casa un punto prezioso

Non riesce l’impresa alla ConsarRcm che esce sconfitta al tie break da una vera e propria maratona durata quasi due ore e mezza contro la Tinet Prata di Pordenone. I ragazzi di Bonitta hanno avuto anche due match ball ma alla fine ha avuto la meglio la freddezza e la maggiore esperienza del Prata.

25-18; 17-25; 25-21; 21-25; 19-17

Una sola volta nell’attuale campionato di serie A2 Credem Banca, la Consar Rcm ha vinto tre partite di fila. È accaduto nel girone d’andata, nel trittico di partite contro Brescia, Lagonegro e Prata, che hanno fruttato nove punti. Nel ritorno, Goi e compagni si trovavano davanti l’opportunità di fare il bis a conclusione dello stessa successione di gare ma non l’hanno sfrutatta e non sono riusciti a ripetersi sugli altissimi livelli visti sabato scorso contro la Cave del Sole Lagonegro; un successo che, sommato a quello di Brescia, ha allontanato la Consar Rcm dalle zone pericolose riportandola all’ottavo posto, con 30 punti, proprio a scapito della Tinet che insegue a un punto. Dopo la partita di quwsta sera Tinet è avanti di un punto su Ravenna che si mantiene in zona salvezza. “Questi sei punti ci hanno permesso di fare un bel respiro – ammette il coach della Consar Rcm – ma potrebbero inconsciamente farci rilassare e avere un approccio più morbido alla gara di domani. Ed è l’errore che non dobbiamo commettere. Sarà un bel banco di prova per i tanti giovani della nostra squadra, vedere come sapranno gestire questo momento sicuramente positivo senza farsi prendere dal calo di tensione o cullarsi sugli allori. In settimana in allenamento ho tenuto spinto l’acceleratore e come sempre i ragazzi non mi hanno deluso. Ho visto grande applicazione e concentrazione”, aveva dichiarato coach Bonitta prima della gara.

Lo starting six della Tinet Prata è quello dell’ultimo match con Boninfante e Hirsch sulla diagonale principale, Porro e Petras in quella di posto 4, Katalan e Scopelliti al centro e De Angelis libero Allenatore Boninfante.

La ConsarRcm si scheiora con il sestetto tipo delle ultime gare con Monopoli al palleggio, Bovonlenta opposto, Orioli e Ngapeth di banda, centrali Arasomwan e Comparoni, Libero Goi, allenatore Bonitta.

Parte bene Tinet Prata nel primo set che si porta sul 3-1 on due bei muri sui ravennati e poi prosegue la sua corsa approfittando di molti errori dei ravennati sia in attacco sia in ricezione e si porta sull’8-3. Bonitta ferma il gioco e Ravenna prova a ricucire (8-5) ma il distacco resta elevato (10-6) e poi 12-7 con la ConsarRcm che subisce nettamente il gioco avversario e non riesce a costruirne uno proprio. Un ace di Orioli riporta Ravenna – 3 (16-13) ma è un fuoco di paglia perché la Tinet si riporta a +5 (19-14) con Ravenna che soffre molto in ricezione quindi costruisce con poca precisione. Un muro su Bovolenta porta Prata a 22 punti contro i 15 du Ravenna che appare rassegnata a lasciare il set alla squadra di Pordenone che chiude il set lasciando i ravennati a quota 18. Un set giocato veramente sottotono da Ravenna che non è mai parsa in partita con una ricezione poco precisa e una costruzione del gioco sempre scontata e poco veloce cosa che ha favorito nettamente il muro avversario.

Si parte punto a punto nel secondo set con Ravenna che allunga 5-3 grazie a un errore di Prata e poi si mantiene avanti (7-5) con lunghe azioni e la palla che fatica a cadere. Ma Ravenna è più precisa e cinica e si porta avanti 11-8 e Boninfante ferma il gioco. Orioli sbaglia la battuta del rientro. Bovolenta e Ngapeth schiacciano di tutto e mantiene avanti Ravenna (15-13) e Ravenna allunga grazie a un errore di Hirst e poi vola + 4 (17-13) e poi sul 18-13 Boninfante ferma il gioco dopo un altro errore in attacco dei suoi giocatori. UN ottimo turno al servizio di Trocchio porta Ravenna sul 20-13 poi c’è solo Ravenna in campo che chiude il set 25-17. Un set simmetrico al primo in cui a dominare è Ravenna e Prata non riesce ad opporsi.

Il terzo set inizia punto a punto con Bovolenta sempre sugli scudi e un bel muro di Bovolenta porta Ravenna sul 5-3 quando la Tinet Prata manda in campo il palleggiatore De Giovanni al posto di Boninfante. Un ace riporta le squadre in parità (7-7) e poi un errore di Orioli manda avanti i friulani (8-7). Ravenna subisce un altro punto e sembra spenta rispetto all’inizio del set e Marco Bonitta sul 7-9 ferma il gioco. Ma non serve perché un altro errore in attacco dei ravennati porta Prata a + 3 (10-7) e poii a +4. Finalmente Bonitta cambia la regia e Monopoli lascia il posto a Mancini; una magia di Orioli riporta sotto Ravenna (12-10). Un errore di Comparoni consente a Prata il + 4 (16-12). In casa ravennate le cose non girano e sul 15-19 Bonitta ferma nuovamente il gioco. Un ace di Mattia Orioli tiene vive le speranze di Ravenna ma Tinet Prata è a quota 23 e Ravenna ferma a 20. E i friulani vincono 25-21 un set fortemente condizionato dagli errori dei ravennati sia in attacco sia in battuta.

Non c’è pace per la regia ravennate e nel 4° set Bonitta riporta in campo Monopoli al posto di Mancini. Grandi difese da una parre e dall’aktra si gioca punto a punto (6-6) ma Ravenna riece scavare il primo break sull’98-6 e fallisce con Ngapeth la possibilità del 9° punto e Prata raggiunge i ravennati sull-8-8. Ma Ravenna in questi set appare più concentrata e un bel muro di Comparoni la riporta avanti 13-10. Poi tre errori dei ravennati rimettono in corsa la Tinet che si riporta in parità (13-13). Un ace di Porro porta avanti i friulani 18-17 con Ravenna che sembra aver perso smalto dopo il recupero subito. Si procede punto a punto e una straordinaria difesa di Goi riporta Ravenna avanti 23-21 e Boninfante ferma il gioco. Un errore di Porro porta Ravenna al set poit e un muro consegna il set ai Ravennati (25-21) con una Tinet che ha mollato di schianto negli ultimi punti della frazione.

Si arriva così al tie break con Prata che scatta sul 2-0 ma Ravennari cuce subito con Orioli che batte bene e chiude una pipe. Gutierrez regala a Ravenna il 4° punto e Comparoni mette a terra il muro del 5-3. Un muro su Ngapeth regala la parità a Prata (5-5). Un altro muro di Comparoni riporta Ravenna a + 2 (7-5) ma un ace di Porro ribalta la situazione e Prata è in parità ma si gira con Ravenna avanti 8-7 grazie all’errore in battuta di Porro. Spettacolare l’azione del 10-9 con Mancini che apre una splendida alzata per Ngapeth. Porro sigla l’11 pari e Bovolenta risponde con il 12-11. Scambio avvincente per il 13° punto al Ravenna con Boninfante che ferma il gioco. Un ace di Boninfante porta il Prata 13 pari ma Bovolenta regala il primo match point a Ravenna che sbaglia il servizio. Un muro di Pordenone riporta avanti i giallo blu e sul 13-14 Bonitta ferma il gioco prima del match point per Prata. Un bel muro di Comparoni riporta Ravenna al match point (16-15) e Boninfante ferma ancora il gioco. Batti e ribatti con Prata che torna avanti 18-17 e un ace di Gutierrez, ex Bunge Ravenna, chiude la partita (19-17).