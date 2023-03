La palla a due è in programma alle ore 17 di oggi, domenica 5 marzo

Reduce dall’emozionante successo casalingo contro la Fortitudo, ma con la classifica complicata dal cancellamento delle gare disputate contro Ferrara, costato 4 punti, l’OraSì torna in campo lontano da casa in una importante sfida salvezza sul campo di Mantova.

I giallorossi, ancora non esclusi matematicamente dalla possibilità di salvarsi direttamente, affrontano infatti una diretta concorrente in una partita i cui punti molto probabilmente potrebbero essere pesanti anche nella seconda fase.

La squadra di Coach Lotesoriere non ha ancora mai vinto due partite consecutive in questa stagione, ma ha trovato il successo nella metà delle gare disputate nel girone di ritorno. Nel match di andata, però, fu Mantova a spuntarla a Cesena per 78-71.

La palla a due è in programma alle ore 17 di domenica 5 marzo. Arbitri della partita saranno Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI), Gian Lorenzo Miniati di Firenze e Daniele Caruso di Milano.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Affrontiamo una squadra costruita per ben altri obiettivi, lo dimostrano gli ultimi risultati: vincere a Bologna e perdere in casa solo per un tiro rocambolesco una gara giocata senza la propria guardia americana dimostra quanto il roster sia forte.

Noi vogliamo continuare la nostra crescita, sia a livello di qualità che di durezza, e riprendere un cammino in trasferta che nelle ultime due gare esterne non ci ha pienamente soddisfatti. Anche domenica ci attenderà una battaglia innanzitutto fisica estenuante, alla quale dovremo essere pronti sin dalla palla a due”.

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).