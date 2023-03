per la matematica promozione in serie A2 mancano solo due punti. Sabato prossimo il primo match point ad Ancona



I ragazzi di Mr Bottacini riscattano la sconfitta dell’andata.

Al PalaValli non c’è storia, gli ArancioNeri con un primo tempo sontuoso meritano la vittoria.

Apre le danze al terzo minuto Babini, oggi capitano per la squalifica di Gurioli, dopo un confetto servito da Spadoni.

Al nono è ancora Babini, il più lesto in area, a segnare il 2 a 0, al minuto 11 segna Cianciulli con un’ottima chiusura sul secondo palo.

Al 12imo torna al goal Peralta che si mette in proprio e castiga il portiere avversario con un rasoterra a fil di palo, al 14imo Fuentes segna il 5 a 0 con il quale si andrà al riposo.

Fino all’intervallo il Russi ha dato ben poche possibilità agli avversari, solo un paio di interventi di Masetti degni di nota.

Nel secondo tempo è il Corinaldo a fare la partita, potrebbe andare a segno in almeno 3 occasioni ma manca sempre nel guizzo finale, al nono Golinelli segna il 6 a 0 poi il Russi pensa a gestire e solo al 18imo subisce il definitivo 1 a 6 goal di Bacchiocchi.

Primo tempo quasi perfetto, secondo tempo un po’ più difficoltoso ma nel complesso gli ArancioNeri hanno meritato i 3 punti e mantenuto il punteggio pieno al PalaValli.

Ora i punti dalla quarta in classifica sono 13 a 6 giornate dalla fine, per la matematica promozione in serie A2 al Russi mancano solo 2 punti, il primo match point sarà ad Ancona sabato prossimo.