Dal 6 marzo parte la vendita delle uova di Pasqua: il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un pulmino con il quale poter trasportare i ragazzi con disabilità agli eventi sportivi

Anche il Basket Ravenna partecipa all’iniziativa “Facciamo squadra, viaggiamo insieme”, vendita di uova di Pasqua per sostenere l’associazione Spazio 104 Insieme, in collaborazione con lo sport ravennate. La società giallorossa metterà a disposizione 10 biglietti omaggio per la prima gara della seconda fase, che saranno tra le sorprese delle uova di Pasqua.

Per presentare l’iniziativa Tommaso Oxilia e Coach Alessandro Lotesoriere hanno fatto visita ieri, venerdì 3 marzo, ai ragazzi dello Spazio 104.

L’iniziativa “Facciamo squadra, viaggiamo insieme”

L’associazione Spazio 104 Insieme Odv (Organizzazione di volontariato), in occasione della Pasqua 2023, ha deciso di promuovere l’iniziativa “Facciamo squadra, viaggiamo insieme”, una vendita di uova di Pasqua, a partire da lunedì 6 marzo. Saranno disponibili per l’acquisto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, nella sede di via Don Carlo Sala 7 e nei negozi associati, oltre 50, che esporranno la locandina dell’iniziativa.

Spazio 104 Insieme svolge attività a favore di persone con disabilità, legate all’inserimento di tipo lavorativo, al tempo libero, ad attività di svago e a carattere culturale e sportivo, volte alla socializzazione e a rendere autonomi i ragazzi e le ragazze.

Il progetto conta sulla collaborazione, oltre che del Basket Ravenna, anche di altre società sportive e altre realtà del territorio ravennate, in particolare Ravenna FC, Ravenna Women, Atletica Ravenna, Ravenna RFC Rugby e Porto Robur Costa. Lo scopo è quello di utilizzare il ricavato della vendita delle uova per l’acquisto di un pulmino con il quale poter trasportare i ragazzi ai loro eventi sportivi.

Gli sportivi e i tifosi potranno trovare le uova durante le gare e le partite in una postazione dedicata con i volontari di Spazio 104 Insieme che forniranno anche informazioni sulla loro attività. Un banchetto per la vendita delle uova sarà presente al Pala De Andrè in occasione della partita tra OraSì Ravenna e Rimini, domenica 19 marzo.