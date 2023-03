Il match del Pala Costa, in programma oggi alle 16, mette di fronte due squadre che stanno attraversando un buon momento

Dieci punti nelle ultime cinque partite per la Consar Rcm, ottava in classifica e inserita in un quintetto tra quinto e nono posto racchiuso in tre punti. Tre in più, nello stesso arco di gare, per la Pool Libertas Cantù, con una serie aperta di quattro vittorie di fila e oggi al quarto posto a quota 37, a due lunghezze dal secondo posto. Sono due squadre in salute quelle che si affrontano oggi pomeriggio, al Pala Costa, alle 16, nel match valido per la 22esima giornata del campionato di A2 Credem Banca (diretta su volleyballworld.tv e differita mercoledì 8 alle 22.45 sul canale 78 di Teleromagna sport). “Ci attende una partita estremamente difficile perché Cantù è la squadra più costante che io abbia visto in questo campionato – non esita a sostenere Marco Bonitta, coach della Consar Rcm – e da quando sono rientrati tutti i giocatori sta facendo molto bene. Per un certo periodo della stagione ha avuto fuori alcuni atleti importanti e ha perso qualche punto: senza questi intoppi sarebbe probabilmente seconda. E questo la dice lunga sulla qualità della squadra che ha una diagonale che si conosce molto bene perché è già due anni che gioca insieme, ha dei giocatori di grande esperienza, un centrale come Aguenier che proviene dalla SuperLega e un libero, Butti, che a me piace molto. Una squadra molto solida che certamente nei play-off darà fastidio a tutti”.

Contro una Pool Libertas che sbarca a Ravenna per la prima volta nella sua storia, con il miglior centrale a muro (Aguenier, gran duello in vista con Comparoni, separati da un solo punto) e con il secondo posto in ricezione sia di squadra che individuale (Ottaviani), la Consar Rcm propone un Bovolenta in grande spolvero (ora è secondo nella classifica dei punti fatti con 412) e cerca conferme su una definitiva maturità e personalità acquisite. “Quei black out che accusavamo durante le partite sono diventati sempre meno – ammette Bonitta – il che non vuol dire che non succederanno più però stiamo piano piano muovendo quell’asticella. Ho colto nelle ultime partite segnali importanti di maturità e nei ragazzi più giovani la crescita in esperienza e nella gestione dei momenti dei match. Li vedo convinti, motivati e la partita di Prata, peraltro di alto livello, ha confermato che siamo in una buona condizione fisica e mentale. Sono certo che oggi giocheremo una bella gara, anche se avremo un ostacolo piuttosto arduo da scavalcare”.

Biglietteria e arbitri A dirigere il match di oggi saranno Armandola di Voghera e Beatrice Cruccolini di Perugia. La biglietteria del Pala Costa aprirà alle 14.30.