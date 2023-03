Nel 2023 la ‘squadra della solidarietà’ correrà con Filippo, un ragazzo cervese affetto da tetraplegia

Ha terminato da poche ore la maratona di Tokyo il Cerviaman Massimo Fabbri.

Dopo avere partecipato alla scorsa maratona di New York i Cerviaman volano ancora più in alto e arrivano in Giappone a portare i colori giallo e blu del comune di Cervia, della squadra e della solidarietà. Un messaggio di valori che non devono avere confini.

Massimo Fabbri, Cerviaman dal 2019, è riuscito nella sua impresa di portare la squadra cervese dall’altra parte del mondo e tagliare il traguardo.

“Una soddisfazione per tutta la squadra. Sapere che i nostri atleti si impegnino per diffondere i valori del rispetto, della solidarietà, del bene e dell’aiuto e sostegno per chi ha bisogno è un valore per noi fondamentale. Adesso ci aspettano mesi di impegno perché quest’anno correremo con Filippo. Il nostro nuovo amico che ci accompagnerà per tutto il 2023. In questo momento ci sono solo due parole che riusciamo ad esprimere: gioia e grazie”:

Tanti i traguardi raggiunti nel 2022. Lo scorso 23 giugno è stata ufficializzata la nascita della squadra dei Cerviaman grazie alla collaborazione con la Polisportiva “Saline Romagna A.S.D.” – presieduta da Marco Casetti. In quella serata è stato presentato anche il progetto benefico 2022 con l’obiettivo di sostenere Azzurra, una ragazza cervese affetta dalla sindrome di Rett, e l’Airett, (Associazione Italiana Rett).

A settembre i Cerviaman hanno partecipato per la prima volta come squadra ad Ironman Italy Emilia Romagna indossando i colori blu e giallo della città e correndo per Azzurra.

Tagliato un traguardo, iniziano già le nuove sfide: nel 2023 i Cerviaman correranno con Filippo, un ragazzo cervese affetto da tetraplegia.

Ma i Cerviaman non sono solo raccolta fondi e partecipazione ad Ironman Italy Emilia Romagna. Lo spirito che anima il gruppo è anche quello di diffondere i valori dello sport: rispetto, solidarietà, sostegno, aiuto, determinazione, disciplina. Per questo, uno dei progetti per il 2023 è una collaborazione con le scuole elementari del territorio per sensibilizzare i più piccoli.

Le persone che hanno dimostrato in questi anni il loro sostegno ai Cerviaman sono cresciute sempre di più, e ringraziarle una ad una sarebbe impossibile.

Sappiamo che la città tutta ha contribuito per portare avanti la causa di Azzurra e il desiderio è di rivedervi anche nel 2023 con Filippo.

Insomma, il nuovo viaggio è iniziato. Vi aspettiamo per affrontarlo insieme.