Al PalaCosta di Ravenna, alle 18.30, la squadra di Bonitta riceve la visita dei calabresi, che si sono assicurati il primato in graduatore con quattro giornate d’anticipo, in un match con molti ex in campo

La giornata di domani, domenica 12 marzo, è la giornata della sfida alla capolista. Ed è un’altra partita ostica quella che, al PalaCosta di Ravenna, alle 18, attende la Consar Rcm, club impegnato nel campionato di volley maschile di serie A2, dopo il match contro la Pool libertas Cantù. Per la ventitreesima giornata del torneo, la decima di ritorno, in Romagna arriva la Callipo Vibo Valentia, che ha legittimato il suo mercato ambizioso e il suo elevato tasso di qualità con la certezza del primo posto, e del miglior tabellone nei playoff, con quattro giornate d’anticipo.

A Goi e compagni servirà una grande prestazione, quella che hanno saputo fare in diverse occasioni in questo campionato, tra cui anche in Calabria, nella gara di andata, che terminò col risultato di 3-2 per la Callipo. Considerato il cammino della compagine allenata da Douglas, si tratta di un punto pesantissimo, l’unico lasciato agli avversari, al Pala Maiata di Vibo Valentia, dai calabresi.

La partita nella giornata di domani, domenica 12 marzo, al PalaCosta di Ravenna, trasmessa in diretta sul sito web www.volleyballworld.tv ed in differita mercoledì 15 marzo, sul canale numero 78 Teleromagna sport, alle 22.45, sarà arbitrata da Turtù di Montegranaro, e da Mesiano di Bologna in programma, sarà anche la partita dei tanti ex in campo. Su sponda calabrese, gli indimenticati Orduna e Buchegger, entrati nel cuore dei tifosi ravennati per essere stati tra gli artefici della conquista, nell’aprile del 2018, della Challenge Cup, ultimo trofeo alzato da Ravenna. Su sponda ravennate, invece, oltre a Guarnieri, vice coach, una metà di famiglia in Calabria, con Simone Orto che, l’anno scorso, si è fatto le ossa nelle giovanili della Callipo, e con Swan Ngapeth, a Vibo nella stagione sportiva 2019/2020.

Nel palasport della città bizantina, in occasione del match contro i calabresi, inoltre, sarà presente un volontario di “Admo”, l’associazione donatori di midollo osseo, per sensibilizzare sull’importanza della donazione e per promuovere la campagna di raccolta fondi denominata “Una colomba per la vita”, con la vendita di colombe, di uova di Pasqua, e di cioccolato, con la quale sostenere le attività associative per l’iscrizione di nuovi donatori nel registro nazionale.

In merito al match tra ConsarRcm e Callipo Vibo Valentia, in programma nella giornata di domani, domenica 12 marzo, al PalaCosta di Ravenna, si è espresso Marco Bonitta, coach dei padroni di casa, con le seguenti parole: “Vibo è dove deve essere nel senso che ha allestito un organico per primeggiare, e il fatto di avere ottenuto il primato con quattro gare d’anticipo la dice lunga sulla sua forza. Per i nostri avversari, comincia il periodo in cui possono preparare al meglio i playoff. Per noi, che siamo ancora in ballo per l’obiettivo della salvezza, è una partita molto difficile. Non possiamo prendere troppi riferimenti di quel match. Noi, allora, eravamo in un buon momento, loro erano un po’ in difficoltà e ne approfittammo per guadagnarci un punto giocando una bella pallavolo. Oggi le cose sono cambiate, perché loro hanno cominciato a giocare in modo costante, a vincere, hanno conquistato la coppa Italia, e vorranno arrivare in fondo alla regular season senza perdere troppi punti, e col giusto atteggiamento, perché ai playoff bisogna arrivare col serbatoio pieno. Magari potessimo ripetere la partita e il risultato dell’andata, e sarebbe un risultato fantastico, ma dobbiamo essere realisti. Cercheremo, comunque, di mettere in campo tutte le nostre doti per reggere l’urto della Callipo”, ha concluso Bonitta.

Anche Swan Ngapeth, schiacciatore di Vibo Valentia nella stagione sportiva 2019/2020, attualmente in forza tra le fila dei ravennati, si è espresso, ricordando l’anno vissuto in Calabria e parlando del match di domani, con le seguenti affermazioni: “Fu l’anno del Covid, che ci costrinse a interrompere il campionato. Ricordo, quando fu ufficiale che non si proseguiva, un giorno di viaggio in pullmino fino in Francia per tornare a casa. Per me è stata, comunque, un’esperienza importante, con una società ben strutturata e con una piazza appassionata. Per noi sarà una partita tosta”, ha concluso Ngapeth.

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, la biglietteria del PalaCosta di Ravenna aprirà alle 16.30.