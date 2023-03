Ora è scontro con la Dozzese per la vittoria del campionato

Ancona Vs Russi: 4 – 6



Ad Ancona il Russi vince e conquista la serie A2 con 5 giornate d’anticipo. Ora è gara a 2 con la Dozzese per il primo posto.

Un Russi non sempre preciso, soprattutto in fase difensiva, fatica non poco a guadagnarsi i 3 punti in quel di Ancona.

La partita parte con un Russi determinato e con in mano il pallino del gioco, il Viso Ancona gioca dietro la linea dei 15 metri, compatto e pronto a colpire in ripartenza, gli ospiti vanno in vantaggio con Peralta, poi su un angolo a favore si fanno colpire in contropiede per l’ 1 a 1, in goal Astuti, passano 2 minuti e su punizione dal limite di Spadoni di nuovo un contropiede rapidissimo degli Anconetani, 2 a 1, a segno Balzamo.Bottacini chiede il time out, striglia i suoi e al ritorno in campo è un altro Russi, prima Garbin e poi Spadoni su rigore, fischiato mentre segna Michelacci, portano gli ArancioNeri sul 3 a 2. Nel finale di primo tempo Cianciulli colpisce una traversa clamorosa su tiro libero.

Il secondo tempo parte con un Russi volitivo in fase offensiva ma morbido in quella difensiva, in 8 minuti succede di tutto, 2 a 4 segnato da Spadoni, 3 a 4 di Ciappici, 3 a 5 con Cianciulli, 4 a 5 di Balzamo e 4 a 6 di Peralta, con gli uomini di Bottacini a 4 falli. Il Cus Ancona prova il quinto di movimento ma non trova spiragli e nel finale di partita i ritmi calano, un po’ per il caldo, un po’ perché il Russi cerca di fare scorrere i secondi con un buon possesso palla.

Al triplice fischio i tanti tifosi del Russi venuti ad Ancona possono finalmente esultare per un traguardo raggiunto al terzo anno di serie B. Il Russi calcio a 5 in 7 anni è passato dalla serie D alla serie A2 ma non è ancora tempo di mollare perché c’è una sfida importante con la Dozzese per vincere il campionato. La prossima settimana per Russi una prova difficile, al PalaValli arriva la Bulldog Lucrezia, vogliosa di conquistare la promozione diretta senza passare dai play off.