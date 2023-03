Alle 14.30, i giallorossi, reduci da due vittorie e risalita la china della classifica, al momento in piena zona playoff, sono attesi dai bolognesi, squadra ostica che, al “Benelli”, vinse grazie al gol di Oubakent

Un Ravenna in crescita, che con due belle vittorie ha scacciato il passo falso di Forte dei Marmi, si appresta ad affrontare nella giornata di oggi, domenica 12 marzo, alle 14.30, il Corticella in trasferta, nella trentunesima giornata del campionato di calcio di serie D. I giallorossi, risalita la china della classifica fino al quarto posto, non vogliono alzare il piede dall’acceleratore, ed è per questo motivo che è fondamentale continuare a spingere per potere mantenere e per poter rafforzare il piazzamento in piena zona playoff. Con nove partite ancora da giocare, infatti, ogni punto aumenta di spessore, e le gare diventano via via più intense.

Il Corticella, squadra neopromossa, sta ben figurando in questo campionato. I bolognesi, allenati da Alessandro Miramari, praticano un calcio offensivo e spregiudicato, come ben evidenziato dalle statistiche, essendo il secondo miglior attacco del girone e la seconda peggior difesa, con soli quattro pareggi su un totale di trenta incontri disputati. Tra le fila dei padroni di casa, un ex giallorosso, ossia Filippo Ercolani, terzino sinistro che, nella passata stagione sportiva, ha indossato la maglia del Ravenna in ventitré occasioni. Alfiere della squadra, invece, Oubakent, capitano ed estroso esterno offensivo con già nove reti e quattro assist all’attivo. Fu proprio lui, nella gara di andata disputata allo stadio “Benelli” di Ravenna, a chiudere i conti di una sconfitta interna che ancora brucia. Si trattava dell’interregno tra Serpini e Gadda, ma di certo va iscritta tra le maggiori delusioni casalinghe di questa stagione. Un girone dopo, il mister nativo di Legnano ha rimesso la barra dritta ed ha invertito la rotta, ma certamente, il ricordo di questa cocente sconfitta, sarà ulteriore benzina per le motivazioni di un Ravenna che vuole continuare a fare punti.

Per la trasferta contro i biancazzurri, tra le fila dei giallorossi tornano a disposizione sia Tafa e Tabanelli, dopo avere scontato la squalifica, sia D’Orsi, che ha smaltito l’influenza e si è regolarmente allenato col gruppo fin da mercoledì. In settimana, a Glorie, si è rivisto anche Spinosa, ristabilito dall’infortunio al ginocchio e al lavoro per ritornare completamente a disposizione della causa giallorossa. Se per questa gara l’impiego del centrocampista è poco probabile, qualche speranza in più c’è per la prossima gara in programma allo stadio “Benelli”, contro il Sant’Angelo Lodigiano. Oltre agli infortunati Rinaldi e Pipicella, che dovrà proseguire con un lavoro differenziato per altri quindici giorni, sarà assente anche Lisi che, diffidato, è stato ammonito nel match di domenica scorsa contro la Sammaurese.

Nella conferenza stampa della giornata di ieri, sabato 11 marzo, Massimo Gadda, mister dei ravennati, molto determinato, si è espresso con le seguenti parole: “Abbiamo fatto una settimana di allenamento molto buona ed abbiamo anche recuperato qualche giocatore. Andremo ad affrontare una partita pericolosa, contro una squadra come il Corticella che ha sì subito tanti gol, ma ne ha fatti anche molti, conquistando già quaranta punti che non sono pochi, quindi sarà, di certo, una gara insidiosa. Sappiamo che si tratta di una squadra difficile da affrontare e siamo consapevoli che servirà un’altra grande prestazione per poter fare risultato”, ha concluso l’allenatore dei giallorossi.