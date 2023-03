Le avversarie delle nostre ragazze nel girone B come prime per il Comitato di Ravenna, saranno la Benedetto Volley Cento (Ferrara 1), Volley Academy Piacenza (Piacenza 2) e Oasi Noceto (Parma 2)

Dopo un girone territoriale fatto di sole vittorie (12 su 12) e due soli punti lasciati nei due derby comunque vinti contro Mosaico Volley Ravenna, la squadra Under 14 di Olimpia Teodora accede alla fase regionale del campionato di categoria.

Partecipano le migliori 16 realtà emerse dagli 8 comitati territoriali della Regione Emilia-Romagna che hanno espresso le due migliori squadre. In base poi ai piazzamenti della prima fase sono stati creati 4 gironi dai quali solo la vincente accederà alla Final Four in programma il 30 aprile in una sede ancora da designare.

Le avversarie delle nostre ragazze nel girone B come prime per il Comitato di Ravenna, saranno la Benedetto Volley Cento (Ferrara 1), Volley Academy Piacenza (Piacenza 2) e Oasi Noceto (Parma 2).

Alessandra Zambelli, indimenticata campionessa del ciclo d’oro di Olimpia Teodora è viceallenatore di questo gruppo al quale sta cercando di trasmettere oltre alla tecnica anche la tenacia e la voglia di vincere. “Per noi essere qui significa un primo obiettivo raggiunto. Ora dobbiamo continuare il lavoro per giocarci la qualificazione alle finali regionali. Questo è un gruppo che sa soffrire e reagire alle difficoltà e da qui in poi ne incontreremo. Cercheremo con determinazione e voglia di raggiungere un bel sogno”.

Capo allenatore è il gigante del gruppo Odelvys Dominico Speck, da giocatore per otto anni capitano della nazionale cubana, ora perfettamente calato nella realtà di far crescere un gruppo di giovanissime. “Siamo molto contenti di quanto fatto finora avendo centrato con autorità la qualificazione, ma siamo anche consapevoli che ora inizia una parte molto più impegnativa con avversarie tutte toste, trasferte lunghe alle quali le ragazze non sono abituate. Ma sono tutte cariche e non vedono l’ora di iniziare a giocare per migliorare partita dopo partita e arrivare più lontano possibile”.

Esordio positivo in quel di Cento domenica 12 contro la Benedetto Volley. Un 3-0 che permette di iniziare con il piede giusto questa serie di avvincenti sfide.