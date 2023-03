La decisione dopo le settima sconfitta di fila della squadra manfreda che milita in A1

In una nota ufficiale:

“La società comunica che a partire dalla data odierna Simona Ballardini non ricoprirà più la carica di head coach della squadra di a1 femminile ed è quindi libera da vincoli con il club.

Faenza Basket Project ringrazia Simona per l’indimenticabile cammino fatto insieme negli ultimi 7 anni in cui da atleta, dirigente, e allenatrice ha contribuito in maniera sostanziale al ritorno in massima serie della pallacanestro femminile faentina.

Da parte di tutta la società rimane grande stima nei suoi confronti e un grandissimo in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera professionale e della sua vita personale

Per l’ultima parte di stagione la squadra sarà affidata alla guida tecnica di Giovanni Sferruzza e Cristina Bassi”.

La decisione era ormai nell’aria da tempo da quando la compagine femminile del basket non riusciva a inanellare più una vittoria. Con i play-off ormai a portata di vista la dirigenza, con l’esonero di Ballardini, di certo non l’unica responsabile di questa situazione, tenta ora di dare uno scossone alla squadra. Simona Ballardini rimane una formidabile giocatrice faentina e una capitana indimenticabile, ma anche il coach che di fatto ha condotto la squadra fino alla massima serie.