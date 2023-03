Orgoglio per la 21enne che è tra le quattro atlete autorizzate a partecipare alla Coppa del mondo di spada femminile in programma a Nanchino, in Cina

Continua l’esperienza agonistica in azzurro per Alessia Pizzini. La schermitrice ravennate, ormai trapiantata a Roma, dove sta portando avanti gli studi universitari, è tra le quattro atlete autorizzate a partecipare alla Coppa del mondo di spada femminile in programma a Nanchino, in Cina, il 24 e 25 marzo. La convocazione è arrivata al termine delle due settimane di raduno al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa.

Per la 21enne atleta ravennate, in forza alle Fiamme Oro, sarà la seconda presenza in Coppa del Mondo dopo quella di Barcellona e la quinta gara internazionale del 2023 dopo il Grand Prix di Doha, nella gara di debutto dell’anno nuovo della nazionale di spada, e quello di Budapest, dove si è arresa nel tabellone da 64 all’attuale campionessa olimpica, la cinese Sun Yiwen, e la tappa del circuito Europeo Under 23 di Reutlingen in Germania, dove ha chiuso al terzo posto, grazie al successo sulla tedesca Sancho Hess.

Per la spadista ravennate, attualmente numero tredici del ranking italiano per quanto riguarda la specialità della spada, un’ulteriore opportunità per accrescere la sua già rilevante esperienza internazionale e un test probante di avvicinamento all’obiettivo numero uno: la partecipazione ai Campionati Europei Under 23 in programma a Sofia in Bulgaria il 6 e 7 maggio.

“Sto affrontando un intenso periodo agonistico e sto acquisendo un’importante esperienza – è il commento di Alessia – che mi servirà per il primo traguardo rilevante di questa stagione, gli Europei in Bulgaria. Andare a Nanchino per me è motivo di grande soddisfazione. Ringrazio lo staff tecnico per la convocazione e cercherò di dare tutto me stessa per ripagare questa fiducia. Sarà un tassello significativo nel mio percorso di avvicinamento alla rassegna continentale”.