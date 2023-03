Festa casalinga per la matematica promozione in serie A2

Nella festa ArancioNera per la conquista della A2 il Russi fa suo anche il match contro la Buldog.

Il primo tempo vede i padroni di casa controllare la partita e creare moltissimo in fase offensiva, chiude sul 4 a 2 grazie ai goal di Garbin, Spadoni, Cianciulli e Babini, unico neo, il momento di sbandamento che dal 2 a 0 per ragazzi di Mr Bottacini si arriva al 2 a 2 per due punizioni degli ospiti in cui la barriera ArancioNera non è proprio impeccabile.

Nel secondo tempo gli ospiti sono più agguerriti che mai ma Michelacci vuole chiudere i giochi con una doppietta personale che porta il risultato sul 6 a 2. La Buldog non si abbatte e prova col quinto di movimento a rientrare in partita, il Russi pensa più a fare passare i secondi, al 18esimo la Buldog trova il 3 a 6 e al 19imo il 4 a 6 ma ormai è troppo tardi per provare a pareggiare il match.

Ora i punti sulla Dozzese, seconda in classifica, sono 9, ma la Dozzese ha una partita in meno. La Buldog Lucrezia scivola in quinta posizione e il 1 aprile avrà una partita fondamentale contro Recanati per provare a conquistare la promozione diretta.