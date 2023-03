Nel fine settimana si è svolta la prima prova di Coppa Italia Speed a Brugherio e il Campionato Regionale Lead a Casalecchio di Reno

In una delle Speed più avvincenti di sempre, dove Matteo Zurloni ha migliorato per ben quattro volte il record italiano, il faentino Marco Rontini da poco entrato nel Gruppo Sportivo Esercito assieme a Giulia Randi, entrambi allenati nella struttura della Carchidio Strocchi dal tecnico nazionale Stanislao Zama, si è aggiudicato un prezioso argento fermando il cronometro sul nuovo personale di 5″ 55.

Ottavi di finale al cardiopalma con Rontini e il ravennate Borghi, in parità al centesimo di secondo: 5″ 83. Per Ludovico Borghi si è trattato della prima volta in gara sotto i sei secondi. Equilibratissima anche la ripetizione, dove “Ludo” ha dovuto cedere il passo per soli quattro centesimi.

In campo femminile, dopo aver fatto segnare il secondo tempo di qualifica, Giulia Randi, a causa di una scivolata nei quarti, si è dovuta accontentare del quinto posto davanti alla faentina Erica Piscopo. Nella top ten anche Sara Arcozzi, Alice Strocchi ed Eva Mengoli e poco più indietro Giulia Asirelli.

Per la classifica riservata ai giovani, terza la Arcozzi, quarta la Strocchi e quinta la Mengoli. Terzo anche Ludovico Borghi tra i maschi

Il giorno successivo, a Casalecchio di Reno nella seconda prova open di Campionato Regionale Lead, bella prestazione della squadra femminile Istrice Ravenna. Tolta la vincitrice assoluta in trasferta dal Veneto, estranea alla classifica del circuito, Caterina Pazzaglia ha ottenuto il secondo posto e Nicole Francesconi ha occupato l’ultimo gradino del podio regionale strappandolo a Sara Arcozzi. Poco distanziata, Sara Strocchi si è assicurata l’ottava piazza. Da segnalare anche il quinto posto del giallorosso Andrea Lidonnici al maschile, mentre per la società di Faenza, un giovanissimo Giorgio Chiari sta poco alla volta aumentando la sua esperienza fra i più grandi con prestazioni via, via più convincenti.