Con la certezza di dover affrontare la seconda fase del campionato nel Girone Salvezza, l’OraSì torna in campo in trasferta sul difficilissimo campo di San Severo, nell’ultima giornata della prima fase del Girone Rosso di Serie A2.

Per i giallorossi si tratta di una vera e propria anteprima della fase finale del campionato, visto che anche i padroni di casa pugliesi affronteranno il Girone Salvezza e i punti guadagnati saranno conservati. Al momento, con le 8 squadre del Girone Salvezza già decise, in vista della seconda fase regna l’equilibrio, con tutte le formazioni che conserveranno 6 punti e San Severo a quota 4: in caso di successo, quindi, l’OraSì potrebbe presentarsi ai nastri di partenza del finale di campionato con un primato solitario; se invece ci sarà una sconfitta, tutte le squadre partiranno in parità a quota 6 punti.

Reduce dalla sconfitta casalinga contro Rimini, maturata nei secondi finali della gara, la squadra di Coach Lotesoriere dovrà far fronte a una formazione in cerca di riscatto dopo la sconfitta dell’andata, e che potrà contare su alcuni innesti aggiunti nel corso della stagione, oltre che su uno dei fattori campo più solidi della categoria.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 26 marzo. Arbitri della partita saranno Enrico Nale Boscolo di Chioggia (VE), Gianluca Gagliardi di Anagni (FR) e Luca Attard di Priolo Gargallo (SR).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Di fatto si apre con questa gara la seconda fase per entrambe le squadre, e quindi sarà una partita che ci vedrà entrambe molto concentrate per portare a casa un risultato importantissimo per gli obiettivi stagionali. San severo è un team ben allenato, con grande identità e che ha dovuto affrontare davvero tanti infortuni. Al completo, al netto anche di rinforzi importanti, ritengo sia una squadra che avrebbe meritato altre posizioni, e che come noi e stata ingiustamente penalizzata dal ritiro di Ferrara e da un regolamento che ci ha beffardamente tagliati fuori dalla corsa al nono posto. Da parte nostra dovremo essere bravi a stare in partita limitando i gap fisici, cercando di imporre il nostro basket e mantenere un trend che abbiamo faticosamente costruito e raggiunto negli ultimi due mesi; sappiamo che la vittoria potrebbe essere una svolta per la nostra stagione e con questa consapevolezza scenderemo in un campo che sappiamo essere il più difficile del girone”.

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).