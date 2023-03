I giallorossi saranno impegnati nel girone salvezza per le ultime 8 partite

Messa in archivio la stagione regolare del campionato, l’OraSì Ravenna si prepara ad affrontare la seconda fase nel Girone Nero, in cui si giocherà la permanenza in Serie A2. Il format prevede gare di andata e ritorno tra le ultime 4 squadre (classificate 10-11-12-13) provenienti dai gironi Rosso e Verde della prima fase. Per andare a formare la classifica vengono conservati solo i punti degli scontri diretti (sei partite) della prima fase, in cui tutte le squadre hanno conquistato esattamente 6 punti, a cui andranno aggiunti i punti conquistati nella seconda. Al termine della seconda fase, le prime due squadre otterranno la salvezza diretta, dalla terza alla sesta si svolgeranno due play-out al meglio delle cinque partite, le ultime due squadre retrocederanno direttamente.

La società giallorossa chiama quindi a raccolta la città e il mondo sportivo Ravennate per conservare la categoria: “tutti a palazzo, difendiamol’A2!”

Per le quattro partite di seconda fase i biglietti (escluso il settore delle poltrone) saranno a 10€ per tutti.

Restano inoltre validi per la seconda fase anche gli abbonamenti sottoscritti a inizio stagione.

Esordio domenica contro Cremona, via alla prevendita

Domenica 2 aprile è già previsto l’esordio casalingo in questa seconda e decisiva fase del campionato, con l’OraSì che ospiterà la Juvi Cremona al Pala De Andrè.

Scatta da domani, mercoledì 29 marzo, la prevendita dei biglietti, che saranno disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Tagliandi disponibili anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da mercoledì 29 a venerdì 31 marzo, dalle 9 alle 12.30.

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà poi dalle ore 17 di domenica, così come i cancelli del palazzetto.

I prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto unico: 10 euro

Biglietto omaggio (under 6 anni e atleta Basket Ravenna e società sportive affiliate)

Il calendario

Viene comunicato inoltre il calendario ufficiale della seconda fase: