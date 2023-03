Due ingressi gratuiti per ognuna delle quattro gare casalinghe del Girone Salvezza

In occasione delle quattro partite casalinghe del Girone Salvezza, che l’OraSì giocherà a partire da domenica 2 aprile contro Cremona, Rieti, Casale Monferrato e Stella Azzurra, la società vuole ringraziare fattivamente chi, a giugno, aveva contribuito alla campagna “Ravennaperilbasket”, che aveva raccolto donazioni di tante persone nel tentativo di salvare il Basket Ravenna.

Per tutti coloro che avevano donato al Conto Corrente della campagna la società mette a disposizione due biglietti gratis per ognuna delle quattro gare casalinghe. Per farne richiesta sarà sufficiente inviare una mail a marketing@basketravenna.it con nome e cognome: i tagliandi saranno poi disponibili presso la biglietteria del Pala De Andrè in cassa accrediti.