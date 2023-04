Attacchi “spuntati”, entrambe le squadre al via senza i rispettivi capocannonieri

Archiviata la sosta di campionato dovuta al torneo Carnevale, i giallorossi tornano in campo in trasferta allo Zucchini di Budrio dove affronteranno il Mezzolara.

I biancazzurri di Nesi al momento si trovano nei bassifondi della classifica dopo un girone di andata molto positivo che li ha visti anche vincere in rimonta proprio al Benelli quando, dopo il doppio vantaggio giallorosso figlio di un ottimo primo tempo, riuscirono a ribaltare la gara nella ripresa. Un dato che fa ben capire quanto il Mezzolara sia una formazione da non sottovalutare e che soprattutto in casa propria rappresenti un osso duro da digerire, forte di un’ottima fase difensiva. Per la gara di domani il tecnico del Mezzolara dovrà però rinunciare al capocannoniere della squadra, D’Este, autore di 8 reti fin qui, è infatti squalificato al pari del suo omologo giallorosso Guidone. In questo periodo il Ravenna FC sotto gli occhi di Gadda ha lavorato con molta intensità, sfruttando al meglio il periodo per preparare il rush finale di questa stagione, i giallorossi dopo un avvio balbettante al momento sono al quarto posto in classifica, in piena zona playoff, un risultato da consolidare rispetto alle inseguitrici e magari provare a migliorare per avere il vantaggio del fattore campo. Questi giorni a Glorie sono serviti per migliorare la condizione dei rientranti Spinosa e Pipicella che adesso sono tornati a lavorare a pieno regime. Per la gara di domani il tecnico giallorosso dovrà rinunciare oltre a capitan Guidone squalificato anche a Tabanelli che per un fastidio al ginocchio verrà tenuto precauzionalmente a riposo, in vista della gara infrasettimanale di giovedì al Benelli contro la Bagnolese. Sempre out Grazioli che sta proseguendo con l’iter riabilitativo dopo il versamento, sarà necessaria ancora qualche settimana prima di potere tornare a calcare il campo.

La pericolosità della gara è stata ben individuata da Massimo Gadda nella conferenza stampa pre partita: “Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, recuperando energie e qualche giocatore. Domani affronteremo una gara difficile contro il Mezzolara, una squadra di valore che sta lottando per un obbiettivo importante. E’ una squadra ostica che soprattutto in casa è molto temibile. Dobbiamo provare ad andare a vincere perché vogliamo cercare di finire al meglio questo campionato dopo un avvio complicato, questo inizia e passa dalla partita di domani.”

I CONVOCATI:

PORTIERI

12-FONTANELLI

22-VENTURINI

DIFENSORI

14-MAGNANINI

4-SPEZZANO

3-LUCIANI

2-MILANI

20-D’ORSI

19-BOCCARDI

15-TAFA

16-PIPICELLA

CENTROCAMPISTI

11-ABBEY

8-CAPECE

21-LUSSIGNOLI

23-SPINOSA

24-LISI

ATTACCANTI