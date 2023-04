Sotto all’intervallo i giallorossi trovano il pareggio con Abbey e sfiorano il colpaccio con Melandri

Una rete a testa per Ravenna e Mezzolara, che si dividono la posta in una gara molto combattuta e poco spettacolare. Giallorossi sotto nell’unica conclusione del primo tempo sono bravi a rimontarla nella ripresa ed a sfiorare la vittoria con Melandri.

Con capitano Guidone squalificato la fascia passa a Spinosa di nuovo titolare ed il compito di goleador sulle spalle di Ndreca. Mezzolara ben messo in campo con marcatura a uomo su Capece a bloccare il fulcro del gioco giallorosso. La mossa da i suoi frutti ed il Ravenna pur provando a tenere in mano le redini del gioco sull’asse Spinosa-Marangon fatica a trovare spazi nell’aggressiva difesa dei bianco azzurri. Al 15’ il Ravenna prova a sfruttare una ripartenza che libera Lisi, contratto all’ultimo prima di potere assistere un compagno meglio piazzato.

Al 20’ brivido dalle parti di Malagoli, Abbey trova D’Orsi sulla sinistra che ripropone al centro dove il numero 11 giallorosso viene anticipato di un soffio nell’area piccola.

La partita non decolla ma al 33’ il Mezzolara capitalizza al massimo un corner guadagnato in modo fortuito, sul primo palo spunta Dall’Osso che colpisce a botta sicura e porta avanti i suoi. La risposta del Ravenna arriva al 38’ con Ndreca che raccoglie un servizio di Marangon e prova il tiro sul secondo palo ma la conclusione viene ribattuta da un avversario.

Il secondo tempo si apre con Melandri per Lisi, con Ndreca a scalare sull’esterno per un Ravenna a trazione anteriore. Al 6’ della ripresa bella iniziativa di D’Orsi che fa partire un tiro cross sul quale esce con i pugni Malagoli. Il cambio offensivo di Gadda porta il Ravenna più vicino all’area avversaria, all’11’ ci prova con un colpo di testa di Marangon, alto.

Il Ravenna ha decisamente un altro piglio nella ripresa ed al 12’ trova il pareggio con Abbey che è il più rapido a capire la traiettoria della palla su tiro deviato di Spinosa ed anticipare tutti in rete. Al 18’ due occasioni importanti per il Mezzolara, sulla prima contropiede che porta Dalmonte a concludere, rinviene Tafa chiudere in corner, sull’angolo palla che arriva a Roselli che nell’area piccola ma la conclusione viene nuovamente ribattuta in angolo. Al 30’ bella lettura di Melandri che anticipa il difensore e calcia al volo una palla spiovente che sfiora il palo. Gadda per provare a completare la rimonta passa al 433 inserendo anche Vinci e Lussignoli per Milani e Abbey. Il Mezzolara non ci sta ed al 87’ prova con Fiorentini a riportarsi in vantaggio, ma il diagonale mancino è largo. Al 3’ di recupero i padroni di casa, in pressing offensivo, protestano per un presunto fallo di mani di Tafa in area ma il direttore fa cenno di proseguire. Finisce con un pareggio tutto sommato giusto questo anticipo della 33^ giornata, qualche rammarico nella ripresa in particolare modo sulla conclusione di Melandri. I Giallorossi già da domani torneranno al lavoro in vista della gara del Benelli nel giovedì che precede la Pasqua contro la Bagnolese.